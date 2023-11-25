香港戶外及運動用品博覽開幕，承接杭州亞運餘熱。

港隊於杭州亞運參加共40個體育項目，共奪得8金16銀29銅的歷屆最佳成績，為承接杭州亞運餘熱，由展覽集團有限公司舉辦「香港戶外用品及運動博覽2023」周五（25日）正式開幕，開幕儀式邀請中央駐港聯絡辦公室宣傳文體部副處長朱劍平先生、港協暨奧委會副會長胡曉明教授、展覽集團有限公司主席王學譜先生及總經理朱雪玲小姐一同主禮。「香港戶外用品及運動博覽2023」由即日起至11月26日於香港會議展覽中心展覽廳5 FG舉行，展示最新、最優質的戶外用品和運動裝備，為專業人士、業界和市民搜羅最新款式、最齊全的戶外運動用品及服務資訊，提供機會了解世界各地戶外及運動最新趨勢，並與來自不同國家和地區的參展商交流。

香港成功在杭州亞運獲取佳績，疫後運動熱潮一再掀起，市場對各種運動器材、用品及服裝需求殷切，展商參展意欲高漲，「香港戶外及運動用品展覽2023」共錄得超過300個展位。

同場設體育老師嘉許禮 為感謝各體育老師在體育教育路上的默默耕耘，以有限的資源和空間為學生設計不同的課程，培養德才兼備的新一代，「香港戶外用品及運動博覽2023」將於11月26日舉辦首屆「體育老師嘉許禮」，為88間中小學及特殊學校共174名老師送上嘉許狀，以表揚及鼓勵一眾老師們的勞苦和用心，提升教師的專業形象及社會地位，讓教師更獲得社會的認同。

展覽集團有限公司主席王學譜表示，博覽會圍繞多方主題，一方面可以讓各項戶外或室內運動直接接觸市民及宣傳，更讓一眾市民親身體驗樂趣，期望可以讓香港這個大都會，不單在經濟有輝煌成績，更能着重大眾市民的體適能健康。 博覽內容豐富，包括「會展亞洲3人籃球邀請賽」、「香港虛擬單車大賽」、「香港國際功能性體適能錦標賽2023」、「第10屆超級舞者街舞大賽（香港賽區選拔賽）」等多項比賽，更設有單車表演及體驗區、LBRO足球地帶、運動教室、戶外教室、露營車會展覽及多項運動體驗包括平衡車、草地足球等，同場有香港健美小姐鴨仔—王君萍、香港足球運動員梁冠聰及葉鴻輝為大家帶來不同的活動及分享，更有前亞運落山單車賽銅牌得主Brian Cook為大家進行極限單車表演。家長們也不妨帶同小朋友來體驗體育活動，培養課外活動興趣。

展會涵蓋運動服裝及配件、健身及瑜伽、露營、遠足及攀登產品、水上運動裝備、馬拉松、單車用品、戶外鞋類、電子競技，及其他戶外用品八大類別，從遠足、露營所需之背囊、鞋靴、服裝、戶外帳篷、戶外煮食工具、攀岩等等各類器材，另外亦有運動醫療等器材及產品，均可以一一找到。 場內推出許多優惠 為吸引更多遊客參與，首200名登記遊客即可獲贈HK$100大會場內購物現金券，遊客可使用該現金券於「香港戶外用品及運動博覽 2023」的指定商戶盡情購物。另外，現場亦設有《Mastercard®卡簽賬大抽獎》凡顧客憑單一發票以Mastercard卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每HK$250，均可獲一次抽獎機會，HK$500為兩次抽獎機會，如此類推。每張發票最多可獲10次抽獎機會，此活動只識別及接受打印之發票。