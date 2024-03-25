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2024-03-25 17:15:00

香港打工仔去年月薪中位數1.98萬　按年上升3.5%

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香港打工仔去年月薪中位數1.98萬　按年上升3.5%

香港打工仔去年月薪中位數1.98萬　按年上升3.5%

統計處最新公布，2023年5月至6月收入及工時按年統計調查，結果顯示，去年5月至6月本港僱員的每月工資中位數為19,800港元，較2022年同期的中位數19,100元，高出3.5%，若以每小時工資計算，本港僱員的每小時工資中位數為80.1元，較2022年同期的中位數的77.4元高出2.2%。

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工資中位數升幅最高為製造業

去年每月工資中位數按年升幅最高的行業為製造業及電力及燃氣供應，達3.8%及3.7%，不過其工資中位數僅1.89萬元及2.98萬元。

各個入息級別於去年的工資加幅也有差異。統計處指，2023年5月至6月僱員每月工資的第10個、第25個、第75個及第90個百分位數分別為10,400元、14,300元、31,100元及48,500元，按年分別高3.8%、14.3%、3.5%、3.1%及2.6%。

每小時工資中，5月至6月本港僱員的每小時工資中位數為80.1元，較二零二二年五月至六月的中位數77.4元高3.5%。每小時工資的第5個、第10個、第25個、第75個及第90個百分位數分別為44.4元、47.7元、57元、127.6元及 204.2元。

男性僱員每小時工資較女性高

工資中位數在性別、年齡上存有差異，男性僱員的每小時工資中位數為89.6元，而女性僱員則為70.7元。按年齡組別分析，介乎35歲至44歲的僱員的每小時工資中位數最高，達94元，其次為介乎25歲至34歲的僱員，獲82.4元；而介乎45歲至54歲的僱員，則得到82元。

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