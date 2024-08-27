香港抗戰及海防博物館9.4開幕 東江縱隊專題展免費參觀

香港海防博物館將於今年的中國人民抗日戰爭勝利紀念日(9月3日)正式改設為香港抗戰及海防博物館；並於9月4日推出專題展覽「攜手抗敵：東江縱隊在深港地區的抗戰活動」免費予公眾參觀。博物館今日(27日)舉行香港抗戰及海防博物館開幕前奏活動，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，抗戰文物及口述歷史是珍貴的展覽素材，有助參觀者進一步了解東江縱隊英勇事蹟，並銘記抗戰英雄們的民族大義精神。

改設後的覽博物館現時4個有關抗戰的常設展廳，包括「聲影說抗戰」、「日軍侵華．攜手抗敵」、「日軍侵港」及「抗日游擊隊與敵後活動」，4個展廳將組合命名為「抗戰主題展覽廳」。館方會展示東江縱隊港九獨立大隊的嘉獎狀、《陣亡戰士名冊一九四一年至一九四五年》名單等物品；亦將在堡壘上層的「探索地帶」多媒體播放室播放由香港導演拍攝的抗日電影選段。