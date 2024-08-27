香港抗戰及海防博物館9.4開幕 東江縱隊專題展免費參觀

香港海防博物館將於今年的中國人民抗日戰爭勝利紀念日(9月3日)正式改設為香港抗戰及海防博物館；並於9月4日推出專題展覽「攜手抗敵：東江縱隊在深港地區的抗戰活動」免費予公眾參觀。博物館今日(27日)舉行香港抗戰及海防博物館開幕前奏活動，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，抗戰文物及口述歷史是珍貴的展覽素材，有助參觀者進一步了解東江縱隊英勇事蹟，並銘記抗戰英雄們的民族大義精神。
改設後的覽博物館現時4個有關抗戰的常設展廳，包括「聲影說抗戰」、「日軍侵華．攜手抗敵」、「日軍侵港」及「抗日游擊隊與敵後活動」，4個展廳將組合命名為「抗戰主題展覽廳」。館方會展示東江縱隊港九獨立大隊的嘉獎狀、《陣亡戰士名冊一九四一年至一九四五年》名單等物品；亦將在堡壘上層的「探索地帶」多媒體播放室播放由香港導演拍攝的抗日電影選段。
改設後首個專題展覽
至於改設後的首個抗戰專題展覽，將展出珍貴展品及歷史圖片影像，包括東江縱隊港九獨立大隊成員在抗戰時所用的布袋及毛氈、東江縱隊出版的機關報《前進報》及由漫畫家丁聰創作的《東江百日雜憶》漫畫圖片等，亦有老戰士們親述當年戰事的珍貴口述歷史記錄。展覽由香港抗戰及海防博物館、深圳東江縱隊紀念館及中國文化名人大營救紀念館共同籌劃。
楊潤雄：博物館蘊含對抗戰英烈崇高敬意
楊潤雄在活動上致辭時表示，香港特別行政區政府一直致力推動抗戰歷史和愛國主義教育工作。「抗戰」二字彰顯博物館以紀念抗戰歷史、傳承愛國精神為主題，同時亦蘊含對抗戰英烈的崇高敬意，以及警醒後世珍惜和平；「海防」則象徵博物館位處的鯉魚門海峽地區，自古以來是重要的戰略地點，以呈現香港一直作為國家南大門的守護者，在海防歷史上與國家緊密相連。