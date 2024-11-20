香港摩天輪未來5年票價維持不變 成人每程20元 小童長者減半

香港摩天輪繼續由營運商The Entertainment Corporation Limited (TECL)營運，新營運期由本月1日開始，為期5年。TECL聯同冠名贊助商友邦保險昨公布景點未來五年的發展大計，包括票價於未來5年維持不變，成人每張為20元，小童(3至11歲)和65歲長者享10元優惠票價。為慶祝成功投標，巿民於12月29日以5元購買摩天輪門票，當日亦會舉行3場免費大型康體課堂。
TECL首席執行官Randy Bloom指，TECL自2017年起營運香港摩天輪，截至上月底已接待898.16萬人次，僅在去年便有228.4萬名香港居民和海外遊客乘坐，創歷史新高，其滿意度高達94%，成績令人鼓舞；集團預計至明年上半年累計訪客人數將突破1，000萬。他期望在未來5年繼續打造嶄新及高質的訪客體驗，將與友邦保險緊密合作，發展一個與眾同樂且充滿活力的維港海濱，保持香港摩天輪作為香港地標及世界級景點的地位。他亦透露，與恆基兆業地產有限公司緊密合作，將香港摩天輪和中環新海濱三號地段連接，打造開放共享空間，提供藝術文化體驗及多元公眾活動。
香港摩天輪總經理羅志豪表示，除了香港和大灣區旅客外，留意到亦多了東南亞旅客，未來計劃更多多元化活動，提供開放空間包括以技術為主題的活動、市集和藝術表演等。
為慶祝成功投標，香港摩天輪將於12月29日(周日)推出5元門票優惠，並將當日所有門票收益捐贈予慈善團體Love 21基金會。另外，當日亦會於AIA Vitality健康公園舉行3場大型康體課堂，包括情侶拉丁舞蹈班、墊上普拉提以及合家歡卡普耶拉：巴西戰舞。每節課堂可供200人參加，費用全免。惟巿民需於網上登記報名，先到先得。