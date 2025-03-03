香港擁886個物種 逾十年21種已在港滅絕

香港城市高速發展，生物棲息地銳減，世界自然基金會過去50年監測數據顯示，全球野生動物種群數量平均銳減73%。有本地最新研究報告亦發現，過去逾十年，香港886個物種中，有21種已在香港滅絕，232種則有本地滅絕的危機。學者指未來5年至關重要，各界需攜手合作，倡議政府制定保育策略以保護本地物種。

最新研究報告掀物種滅絕風險

香港戶外生態教育協會及多名本地學者發布最新研究報告《香港生物多樣性現狀2025》，評估數百種陸地和淡水生物本地滅絕風險，涵蓋哺乳類、鳥類、淡水魚等八大動物類群，報告指出鳥類和淡水魚類面臨最大威脅，近半面臨中度至高度滅絕風險。