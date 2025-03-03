香港擁886個物種 逾十年21種已在港滅絕

香港城市高速發展，生物棲息地銳減，世界自然基金會過去50年監測數據顯示，全球野生動物種群數量平均銳減73%。有本地最新研究報告亦發現，過去逾十年，香港886個物種中，有21種已在香港滅絕，232種則有本地滅絕的危機。學者指未來5年至關重要，各界需攜手合作，倡議政府制定保育策略以保護本地物種。
最新研究報告掀物種滅絕風險
香港戶外生態教育協會及多名本地學者發布最新研究報告《香港生物多樣性現狀2025》，評估數百種陸地和淡水生物本地滅絕風險，涵蓋哺乳類、鳥類、淡水魚等八大動物類群，報告指出鳥類和淡水魚類面臨最大威脅，近半面臨中度至高度滅絕風險。
為港人所熟悉的喜鵲屬高滅絕風險，在本港的繁殖群體自2000年後減少近六成，它們偏好市區公園、農地等多類開闊生境，由於都市化令開闊綠色空間減少，加上鄉村農田消失令棲息地大減。虎紋蛙作為香港最大低地兩棲動物，同時面對中滅種風險，主因農田消失，加上出現野放情況，香港兩棲及爬行類權威學者劉惠寧指，有人放生在街市所購虎紋蛙，但這些虎紋蛙主要來自泰國繁殖場，有機會導致疾病傳播及雜交，影響本地虎紋蛙生存環境。
發展項目區坐落生物棲息地
研究同時推出《香港陸地生物多樣性熱點地圖2025》，列出27個位於保護區系統外關鍵生物多樣性熱點，涉及總面積約67平方公里，佔香港陸地面積約6%；95%受威脅物種可在熱點內發現，但27個熱點，有近半位處已規劃或已落實發展項目區，當中10個在北部都會區內，部分屬私人土地。
世界自然基金會香港分會保育總監陳輩樂指，近八成熱點曾遭受生態破壞，74%關鍵生境正惡化，建議政府檢視《城市規劃條例》法定圖則，特別是涵蓋生物多樣性熱點分區計劃大綱圖，按需要作適當修訂，避免影響生態價值，同時制定全港私人土地保育策略，具有足夠誘因吸引土地擁有者參與保育。
非法捕獵亦是導致生物滅種因素之一，陳輩樂提出在龜類偷獵黑點安裝閉路電視或智能科技打擊盜獵行為，亦可以藉鑒《土沉香物種行動計劃》，由漁護署及警方合作打擊盜獵，保護碩果僅存野生龜，如金錢龜。