本屆香港攝影大賽參與人數非常踴躍，雖然限於只收取香港境內拍攝的作品，但除了香港本地的攝影師之外，更有不少來自中國大陸、台灣、澳門、阿富汗、澳洲、加拿大、迦納、印尼、義大利、日本、韓國、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、泰國、英國、美國等多個海外國家和地區的攝影愛好者參與。

評審鄭振揚表示：「我們收到了為數不少令人眼前一亮的作品，由維多利亞港的渡海泳手、凌晨時分的果欄，到被困在淺水中的馬蹄蟹，這些作品都訴說着不同的香港故事。這些相片不僅展示了一眾本地攝影師出色的技巧和創意，更重要是影像中呈現了他們對我城的視野和熱愛。希望本年度新增設的歷史建築組別能有助提升大眾對建築和保育的關注。」

「國家地理雜誌主辦、會德豐呈獻 : 香港攝影大賽 2023」

得獎作品以實體展覽及網上虛擬展覽形式同步展出，讓全球公眾可免費參觀。