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2024-03-06 17:20:00

香港攝影大賽2023優秀作品精選 實體展覽今日開放參觀

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香港攝影大賽2023優秀作品精選 實體展覽今日開放參觀

香港攝影大賽2023優秀作品精選 實體展覽今日開放參觀

香港攝影大賽 2023 由《國家地理》雜誌主辦、會德豐呈獻，今天公布得獎名單。本屆大賽分為城市、生態、風景、人物、歷史建築、手機六個組別，收到參賽作品共 9,205。大賽評審由國家地理著名生態攝影師蒂姆．拉曼（Tim Laman）、香港著名攝影師鄭振揚（Tugo Cheng），以及《國家地理》雜誌中文版總編輯李永適共同擔任。

本屆大賽參與人數非常踴躍

本屆香港攝影大賽參與人數非常踴躍，雖然限於只收取香港境內拍攝的作品，但除了香港本地的攝影師之外，更有不少來自中國大陸、台灣、澳門、阿富汗、澳洲、加拿大、迦納、印尼、義大利、日本、韓國、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、泰國、英國、美國等多個海外國家和地區的攝影愛好者參與。

評審鄭振揚表示：「我們收到了為數不少令人眼前一亮的作品，由維多利亞港的渡海泳手、凌晨時分的果欄，到被困在淺水中的馬蹄蟹，這些作品都訴說着不同的香港故事。這些相片不僅展示了一眾本地攝影師出色的技巧和創意，更重要是影像中呈現了他們對我城的視野和熱愛。希望本年度新增設的歷史建築組別能有助提升大眾對建築和保育的關注。」

「國家地理雜誌主辦、會德豐呈獻 : 香港攝影大賽 2023」

得獎作品以實體展覽及網上虛擬展覽形式同步展出，讓全球公眾可免費參觀。 

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1.實體展覽︰「SAVVY」- 九龍尖沙咀海港城廣東道23號太子酒店3樓SAVVY

展期：2024年3月6日至3月24日

2.網上虛擬展覽

城市組冠軍/得獎者:黃建榮/作品名稱:天梯 城市組亞軍/得獎者:翟廣文/作品名稱:樂園 城市組季軍/得獎者:田隽愷/作品名稱:旺角街頭 城市組佳作/得獎者:黃穗榮/作品名稱:雷電交織 城市組佳作/得獎者:梁善樂/作品名稱:階級社會 城市組佳作/得獎者:薛瀚文/作品名稱:迷霧中翱翔 生態組冠軍/得獎者:賴晞/作品名稱:驚弓之鳥 生態組亞軍/得獎者:廖偉倫/作品名稱:餐前準備 生態組季軍/得獎者:陳錦昌/作品名稱:以小勝大 生態組佳作/得獎者:黃遂心/作品名稱:邂鱟情網 生態組佳作/得獎者:葉國平/作品名稱:彩網 生態組佳作/得獎者:香桂明/作品名稱:4/4, 白鹭 風景組冠軍/得獎者:金冠華/作品名稱:動力之源 風景組亞軍/得獎者:謝漢明/作品名稱:霧上航行 風景組季軍/得獎者:張貽彬/作品名稱:大佛雲霧繚繞 風景組佳作/得獎者:蘇廣平/作品名稱:我們與夕陽有個約會 風景組佳作/得獎者:陳偉斌/作品名稱:酒紅色的后海灣 風景組佳作/得獎者:宋彼得/作品名稱:漁塘人家 人物組冠軍/得獎者:隋彪/作品名稱:維港渡海泳 人物組亞軍/得獎者:黃浩輝/作品名稱:趕在天亮前完成 人物組季軍/得獎者:鄭偉誠/作品名稱:留不住的炒栗子車檔 人物組佳作/得獎者:陳朗謙/作品名稱:金魚記憶中的等候 人物組佳作/得獎者:戴麟威/作品名稱:激情澎湃 人物組佳作/得獎者:黎嘉琪/作品名稱:匙匠 手機組冠軍/得獎者:石旻垚/作品名稱:雨中舞曲 手機組亞軍/得獎者:賈洪生/作品名稱:親子樂 手機組季軍/得獎者:杜子勝/作品名稱:電車 手機組佳作/得獎者:吳長春/作品名稱:平民美食坊 手機組佳作/得獎者:陳石靈/作品名稱:舊貌蛻變景象躍升 手機組佳作/得獎者:丁耀良/作品名稱:美麗的籠 歷史建築組冠軍/得獎者:陳潔冰/作品名稱:人生路 歷史建築組亞軍/得獎者:李健陶/作品名稱:撐傘人 歷史建築組季軍/得獎者:陳輝/作品名稱:我在明，你在暗！ 歷史建築組佳作/得獎者:朱蘇榕/作品名稱:大坑蓮花宮 歷史建築組佳作/得獎者:林焯顯/作品名稱:靈光乍現 歷史建築組佳作/得獎者:朱偉民/作品名稱:南昌押
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