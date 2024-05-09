香港故宮下月起辦法國時尚服飾展 涵蓋300多藏品 大部分首度亞洲亮相(多圖)

香港故宮文化博物館將於下月26日起舉辦大型特別展覽「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910年」，展覽將巴黎裝飾藝術博物館三百多件珍貴典藏，包括從十八世紀末至二十世紀初精美絕倫的法國服裝、珠寶與配飾，以探索法國時尚百年來的演變，以及服飾和身體的關係。幾乎所有展品均首次在亞洲展出，當中有部分甚至從未在巴黎或法國以外展出。

「法國百年時尚」展覽為巴黎裝飾藝術博物館首度在亞洲全面展出其法國歷史服飾收藏。展覽透過三百多件精美藏品，回顧1770年代至1910年代的法國時尚歷史，亦是近年來在亞洲規模最大的同類展覽。展覽將透過法國時尚歷史中引人入勝的故事，講述服飾對身體形態的塑造，以及多種文化的交融對法國時尚演變的影響。為妥善保護這批珍貴文物，在香港故宮文化博物館三個半月的展覽結束後，展品將回到法國。2024年適逢中法建交 60 周年，「法國百年時尚」展覽是西九文化區慶祝此里程碑而推出的四個重要展覽之一。

展覽分為5個單元，呈現1770年代至1910年代法國服飾史，並以「兒童為玩偶穿衣裝扮」為策展和設計理念，重現法國男性和女性在不同時間及場合的穿戴組合。展覽以十八世紀華麗絕美的宮廷禮服作為開場，展示法國王室成員和貴族如何利用禮服在宮廷內外展現其身份和地位。至19世紀中期，形如鳥籠的大型硬質裙撐成為法國以至全歐洲極具標誌性的時尚特色，這類鳥籠狀的裙撐塑造了當時貴族女性的細腰和沙漏體形，象徵華麗服裝為人們帶來的愉悅和痛苦。