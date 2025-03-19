香港故宮中國飲食文化展 文物象牙船乍現香港仔艇仔粉影子

中國人民以食為天，食物亦色香味俱全，除美食外，對於盛器亦極其考究。香港故宮文化博物館今起舉辦「流動的盛宴——中國飲食文化」特別展覽，以「流動」為切入角度串連中國歷史上的飲食文化；展出逾110套與食物器具、飲食習慣和傳統風俗等相關文物，當中8件屬中國國家一級文物，入場人士可深入探索當中演變，亦可感受中國千姿百態的飲食文化和生活面貌。

文、攝：陳穎琳 「流動的盛宴——中國飲食文化」特別展覽，由故宮博物院和香港故宮文化博物館聯合主辦，以及張宗憲藝術及教育慈善基金會贊助，同時雲集大英博物館、舊金山亞洲藝術博物館、克利夫蘭藝術博物館、香港藝術館和香港茶具文物館的文物展品，展期將由今日起至6月18日。

展覽分四單元 展覽分為四個單元，首三個單元以「跨越生死—禮食同源」、「跨越文化—胡食風尚」及「跨越山水—遊宴之樂」為主題展示文物︰分別由新石器時代到漢代的祭祀及陪葬飲食器具，展現中華文化「事死如事生」的觀念和傳統；以唐宋時期的大盤、執壺等器皿呈現中國與中亞、西亞之間通過絲綢之路交匯融合的飲食風俗；以及明清時期所描繪的歷史遊宴場景及當時製作的遊具，讓觀眾了解飲食對文人雅集與大眾旅遊的重要性。最後一個單元「跨越時間—傳承」則結合新科技，展示多媒體虛擬餐桌，讓觀眾探索當代的食器與傳統飲食文化之間的傳承關係。

逾110套與食物器具、飲食習慣和傳統風俗等相關文物，其中8件屬國家一級文物，包括夔龍柄葵花式杯、草書《遊七星岩詩召》及三彩釉陶駱駝俑等。 除欣賞文物風俗外，亦可從中探古昔今。如在第三個單元中所展出的清代「象牙船」，生動刻畫了水上遊憩飲食的場景，有人從大海中撈海鮮；有人在品茶或煽着茶爐煮荼；船頭有人在看竹簍中的螃蟹；在船尾位置放置着提食盒，船裡有人在捧著食盒，讓觀眾觀察到古人遊船的樂趣；與現時在香港仔提供在船上售賣艇仔粉、糯米飯、雞粥等的旅遊行程有着差不多的概念，可看到古代文人雅士遊宴對後世影響的一個見證。



古今中外對話 香港故宮文化博物館長吳志華指出，中華五千年文化的特點就是源遠流長，博大精深，希望展覽能用一個創新的手法去展現；亦可透過珍貴文物，把飲食文化的題材做成一個生動、有趣，也包含文化內涵的重要課題，讓公眾看見文化源流和演變。 該館副館長王伊悠則表示，中國的文化是「民以食為天」，而香港不僅是美食之都，更是中外飲食文化交流匯聚的地方，「我們回到唐代，那時候叫長安，現在的西安，那個時候就很像今天的香港，有很多外國人及來自不同地域的不同民族。」兩者均匯聚了多種飲食文化，展覽的主題就像是一場融入古今和中外的對話，也適合博物館的定位。