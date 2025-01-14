香港故宮加強與同業合作 設7展覽料吸逾百萬人次入場

香港故宮文化博物館去年有100萬人次入場，較前年的120萬人次少，當中73%為非本地旅客，包括內地、泰國及印尼旅客等。博物館館長吳志華認為，本港整體旅遊業在過去1年面對挑戰，故也影響入場人次，未來博物館將會進一步豐富展覽內容，以及加強與旅遊業界合作，配合發展文化旅遊，並期望今年的入場人次可突破100萬。
吳志華又稱，今年香港故宮將舉辦7個展覽，包括4個新的特別展覽和3個新專題展覽，主題涵蓋故宮博物院珍藏、世界古代文明等。其中「香港賽馬會呈獻系列：修明武備——故宮博物院藏清代軍事文物」展覽率先於下周三(22日)舉行，是本港近年首個以清代宮廷武備為主題的大型展覽。展出約190件故宮博物院藏清代宮廷軍事文物，包括乾隆朝仿努爾哈赤御用盔，讓入場人士增進對清代軍事文化的認識。
另外，博物館將於3月中舉辦特別展覽「流動的盛宴——中國飲食文化」，作為「藝術三月2025」的重點節目之一。展覽將透過逾110件珍貴文物，主要來自故宮博物院，並包括來自大英博物館、克利夫蘭藝術博物館、舊金山亞洲藝術博物館，以及本地博物館的珍貴館藏。
與頂尖博物館合作 11月辦埃及展
香港故宮亦會與全球頂尖博物館合作，展示古埃及、伊斯蘭與莫臥兒王朝藝術，「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」展將於11月底至明年8月底舉行，有關展覽是本港近數十年來規模最大的古埃及珍寶展覽，有近300件來自埃及國家博物館、盧克索博物館等7間重要埃及博物館的珍貴藏品。為配合展覽，博物館將運用互動數碼科技，為參觀者提供沉浸式體驗，深入探究古埃及文明的奧秘。吳志華表示，古埃及展覽由去年6年起開始籌劃，親身到埃及洽商，預計是次特別展的門票票價會稍為增加，確實票價稍後再公布。