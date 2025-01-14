香港故宮加強與同業合作 設7展覽料吸逾百萬人次入場

香港故宮文化博物館去年有100萬人次入場，較前年的120萬人次少，當中73%為非本地旅客，包括內地、泰國及印尼旅客等。博物館館長吳志華認為，本港整體旅遊業在過去1年面對挑戰，故也影響入場人次，未來博物館將會進一步豐富展覽內容，以及加強與旅遊業界合作，配合發展文化旅遊，並期望今年的入場人次可突破100萬。

吳志華又稱，今年香港故宮將舉辦7個展覽，包括4個新的特別展覽和3個新專題展覽，主題涵蓋故宮博物院珍藏、世界古代文明等。其中「香港賽馬會呈獻系列：修明武備——故宮博物院藏清代軍事文物」展覽率先於下周三(22日)舉行，是本港近年首個以清代宮廷武備為主題的大型展覽。展出約190件故宮博物院藏清代宮廷軍事文物，包括乾隆朝仿努爾哈赤御用盔，讓入場人士增進對清代軍事文化的認識。