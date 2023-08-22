香港故宮博物館館長稱有信心解決西九財政問題　須保證可持續發展

西九文化區預計2025年3月資金鏈將斷裂，管理局已向政府提交改善財政方案。香港故宮文化博物館館長吳志華正在北京，和北京故宮博物院常務副院長婁瑋視察「雙城青年文化人才交流計劃」學生參觀活動。吳志華被問到西九文化區的財政狀況，他指西九文化區管理局董事局主席唐英年及行政總裁馮程淑儀已就此問題做了很多說明，他不再闡述，強調有信心解決有關問題，對此非常樂觀。他又指有關工作不是短期，一定要保證博物館的財政可持續發展。

吳志華表示，香港故宮文化博物館在過去一年工作非常繁忙，北京故宮的人員多次來香港確保文物安全。他說，香港故宮往後幾年會開展一些新的展覽項目，而雙方有長遠的合作，日後也會在研究及人才培訓等方面合作。吳志華又表示，未來會與團隊考慮提供更多參觀及學習機會予青少年，包括內地學生。