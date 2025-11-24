香港故宮古埃及文明大展 4日1.6萬人參觀 博物館昨一度停售現場飛4.5小時

香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」上周四(20日)起舉行，展出逾250件的珍貴文物，部分更是首次離開埃及在海外展出。或因機會難得，展覽首個周末吸引大批市民及旅客入場參觀，前日(22日)出現「逼爆」，有訪客鼓譟要求退款。昨日入場人流仍絡繹不絕，博物館一度將現場售票一度暫停4.5小時，有不知情旅客到場才知「摸門釘」大感失望。

「古埃及文明大展」前日迎來展覽首個周末，大批參觀者到場，有人在社交平台反映，除埃及展的9號展廳外，其他的展廳也大排長龍，最少需時一小時才能入場，但入場後只看到擁擠人潮，看不到展品。亦有參觀者形容場內指示欠清晰、場面混亂，博物館隨後宣布持有11月22日門票的人士，可保留門票並在3個月內再次免費入場一次。