香港故宮周六開放 安檢入場 大型行李長傘須寄存

香港故宮文化博物館(下稱香港故宮)周六(2日)開放，九百多件北京紫禁城珍品已全抵港。截至26日晚上6時，7月份14萬張門票，已售出七成，市民入場要通過保安檢查，大背囊、長傘、有輪的行李等不能帶入內，場館提供放置設施，有鎖傘架免費，但儲物箱則按大細及時間收費。西九文化區增設接駁巴士，來往西隧巴士站、香港故宮及M+博物館，另開幕當日，新增小巴線及巴士線經故宮外。

香港故宮開放首三個月不設現場售票，已經官網購票或客路(Klook)購票的市民手持電子門票即可入場，而透過中旅社及飛豬(Fliggy)購票的訪客則需在地下(G/F)的票務處換領實體門票。

之後經電梯上一層準備入場，入場前要經安檢，包括照X光及檢查隨身物品，並須掃描安心出行及出示疫苗通行證。大於55cmX35cmX20cm的物品、長傘、摺椅、凳子及帶輪物品等均不可帶進場。訪客可先放於香港故宮設置的3個寄存處，共264個小寄存櫃及24個大寄存櫃，收費為每小時5至10元；3個寄存處設於票務站(G/F)對面、詢問處旁邊(G/F)及故宮洗手間旁邊(LG)。而長傘則可存於館內的有鎖長遮架。可以帶水及食物，但不能在場內飲食；參觀時亦不能使用閃光燈。

館長吳志華補充，安檢安排由兩地故宮共同協議，雖然館方沒明列違禁品清單，但相信保安團隊會有專業判斷。