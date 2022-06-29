香港故宮周六開放 安檢入場 大型行李長傘須寄存

香港故宮文化博物館(下稱香港故宮)周六(2日)開放，九百多件北京紫禁城珍品已全抵港。截至26日晚上6時，7月份14萬張門票，已售出七成，市民入場要通過保安檢查，大背囊、長傘、有輪的行李等不能帶入內，場館提供放置設施，有鎖傘架免費，但儲物箱則按大細及時間收費。西九文化區增設接駁巴士，來往西隧巴士站、香港故宮及M+博物館，另開幕當日，新增小巴線及巴士線經故宮外。
香港故宮開放首三個月不設現場售票，已經官網購票或客路(Klook)購票的市民手持電子門票即可入場，而透過中旅社及飛豬(Fliggy)購票的訪客則需在地下(G/F)的票務處換領實體門票。
之後經電梯上一層準備入場，入場前要經安檢，包括照X光及檢查隨身物品，並須掃描安心出行及出示疫苗通行證。大於55cmX35cmX20cm的物品、長傘、摺椅、凳子及帶輪物品等均不可帶進場。訪客可先放於香港故宮設置的3個寄存處，共264個小寄存櫃及24個大寄存櫃，收費為每小時5至10元；3個寄存處設於票務站(G/F)對面、詢問處旁邊(G/F)及故宮洗手間旁邊(LG)。而長傘則可存於館內的有鎖長遮架。可以帶水及食物，但不能在場內飲食；參觀時亦不能使用閃光燈。
館長吳志華補充，安檢安排由兩地故宮共同協議，雖然館方沒明列違禁品清單，但相信保安團隊會有專業判斷。
被問到若市民穿著有政治口號的衣服是否不能進場，吳志華指，市民的衣著須尊重場地，相信市民希望愉快地參觀，故無明文規定「不准穿短褲或拖鞋」。但他強調，館方會留意訪客的行為會否損害展品及市民參觀體驗，有需要時會尋求警方協助。
吳志華稱，截止26日晚上6時，14萬張門票已售出近10萬張，其中特別展覽門票更已售出逾九成、7月份所有星期三免費參觀時段均預約額滿，他感到很驚喜。
館方指網上購票系統將在下月12日啟用，逢星期二上午開放往後4星期各類型門票名額供市民預約購票，即7月12日起可於網上購買8月1日至8月8日的門票。香港故宮因黑雨或8號風球暫停開放，除周三的免費門票外，受天氣影響而未經使用的門票有效期將延長180天，訪客可在有效期內於同一時段進場，但需提前預約。
為方便市民到場，開幕日起巴士973線及新增一條專線小巴，在香港故宮外設有車站。乘港鐵的市民，可於九龍站E出口，步行約十數分鐘前往。西九文化區增設接駁巴士每15分鐘一班車。