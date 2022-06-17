香港故宮售近四成門票 馮程淑儀：將製文創產品 節目冠名

馮程淑儀約5年前以民政局常秘身份，與時任政務司長林鄭月娥一同籌建香港故宮，今以西九行政總裁見證開幕，感到安慰之餘，亦覺得「當時我哋堅持係好正確」。 (蘇文傑攝)

香港故宮文化博物館將於下周三(22日)開館，下月2日正式對外開放。西九管理局行政總裁馮程淑儀透露，香港故宮至今已售出近四成門票，首月周末特別門票更售出95%，有信心下月推出的全年會籍同受歡迎，未來亦計劃推出M+聯同香港故宮套票。她又指，西九會與北京故宮商討版權以製作自家紀念品，亦會探討為區內設施冠名開源，並爭取企業和政府贊助展覽等。

開館在即的香港故宮文化博物館本周二(14日)開始售票，截至昨晚6時共售出約5.4萬張門票，佔整體可售門票近四成；包括星期三全數約1.1萬張免費門票、2.5萬張特別門票(售120元包特別展覽)和1.7萬張標準門票(售50元)；其中周末的特別門票已售出95%。

馮程淑儀接受訪問時形容成績算預期內，香港故宮全年會籍則於下月推出。她舉例M+即使首年免費入場，仍有超過8,000人購買會籍(單人成人600元)，故對故宮會籍銷情有信心，西九未來亦會研究推出M+和香港故宮聯票。

研推M+故宮聯票

馮程淑儀指，館內商店雖未能同步開業，但會先設「限時商店」售賣印有香港故宮標誌的紀念品，未來續與北京故宮商討，使用對方知識產權製作自家文創產品，特別是借到香港展出的文物，期望年底前完成商討。她又透露，香港故宮首年度(2022/23年度)活動贊助「大致上搵齊」，2023/24年度活動則「繼續努力」。她以緊接「國之瑰寶」書畫展的「列支敦士登皇室收藏展」為例，開支多達4,000萬元。即使獲贊助，博物館亦要補貼至少三分一。而以冠名權開源，她指香港故宮因受協議所限，只能開放節目命名，至於西九其他設施「我睇唔到有咩限制」。她計劃待經濟好轉推出命名計劃，供機構和市民參與。

冀政府資助社群門票

她重申，現時若要求政府向西九「再注資幾百億」是強人所難，借貸於2025年3月才要還款，「暫時呢幾年都未死得嘅」，但期望當局考慮資助大型展覽、資助弱勢社群門票和學生門票。

至於M+和香港故宮相繼開幕後，會否與康文署博物館「爭展品」，馮程淑儀稱與康文署「關係好好」，又指「從來大家都知道自己分工」。她認為康文署博物館主要服務香港市民，西九則兼顧旅客和香港市民；又相信康文署與內地不同省市和外地博物館都有良好關係，「全世界有咁多博物館，唔擔心會有好大競爭」。