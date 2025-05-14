香港故宮多媒體展覽 無文物新體驗 沉浸式數字展呈現古文物紋飾

小小紋飾，藏着大千世界。香港故宮文化博物館與故宮博物院今起舉辦「『紋」』以載道──故宮博物院沉浸式數體驗展」，展覽以「紋樣」為主題，提取故宮文物的傳統紋樣，再結合數碼創新技術，讓觀眾體驗沉浸式展覽。主辦方形容，今次展覽的特別之處在並無文物展出，對觀眾而言是另一個新體驗；望觀眾透過展覽，除欣賞美輪美奐的影像外，更可對中國傳統文化有更深刻的認識。 是次展覽由香港賽馬會和馬會慈善信託基金共同撥款種子基金成立「公益慈善研究院」捐助、故宮博物院與香港故宮文化博物館首次舉辦的多媒體專題展覽，共設7個單元，其中單元四的「錦繡紋章」、單元五的「紋彩藻飾」和單元七的「古紋新生」是專為香港展覽而設。展覽以「紋樣」為主題，「沉浸」為核心，提取故宮建築、陶瓷、織繡和服飾等文物上的傳統紋樣，結合數碼創新技術，呈現中國傳統文物背後的文化內涵。展覽由即日起至10月13日舉行。

展廳一以「流光溢彩」為主題，在展廳中，觀眾不但可欣賞到花鳥草木，更可欣賞到星辰祥雲和龍鳳瑞獸。本在天上的星辰祥雲化身成海浪，讓觀眾恍如置身在大海中。踏入展廳二，觀眾可以看到一個巨大的瓷碗，繁花與碩果投放在瓷碗中，讓人感受到自然的茂盛與豐碩之美。 單元四及單元五的展覽，更是策展團隊特意為香港站而創作。單元四的「錦繡紋章」中，呈現古代服飾的紋飾，團隊以數碼技術把織錦文物中的紋樣提取與解構，向觀眾呈現古代服飾紋樣之美。而單元五的「紋彩藻飾」則參考了太和殿、千秋亭和臨溪亭3處藻井，在天花板重現藻井紋飾。

冀更多年輕觀眾認識中華文化 香港故宮文化博物館館長吳志華表示，今次展覽的特別之處在並無文物展出，對觀眾而言是另一個新體驗；透過數字文物展，令觀眾對優秀傳統文化有另一種體驗。 吳志華表示，近年中國科技突飛猛進，以科技與文化藝術結合是中國博物館界近年的目標，而故宮博物院在數字藝術上取得重要成績。他指，觀眾感受到的不單是沉浸式的體驗，更能對優秀中國傳統文化有更深領略，尤其對故宮文物的紋飾有更多認識。 吳又稱，希望向年輕觀眾重點推介，因博物館的年輕觀眾佔78%，近年年輕觀眾亦愈來愈多，希望年輕一代多點認識中國傳統文化，多點參與文化傳承與創新。