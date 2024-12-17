香港故宮展辦當紫禁城遇上凡爾賽宮展 150珍品盡顯中法文化技藝交流成果

今年是中法建交60周年，早於十七、十八世紀，當時清朝與法國已出現廣泛而深刻的文化交流，穿梭兩地的法國傳教士擔當橋樑將中西文化互相傳播。香港故宮舉辦「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」展，透過展品可看出兩國之間工藝交流，如「康熙御製」款花卉紋碗，屬釉上琺瑯彩瓷，便是參考當時琺瑯製作技巧融入中國彩瓷工藝製品杰作。市民藉展覽可觀摩中西方當時科學技術、工藝、文化藝術、哲學思想等領域交流和互鑑。

「當紫禁城遇上凡爾賽宮—十七、十八世紀中法文化交流」展覽，展出近150件來自故宮博物院和凡爾賽宮收藏的珍貴文物，例如中國的瓷器與漆器、法國的科學儀器與鐘錶，展品之一為「康熙御製」款花卉紋碗，屬釉上琺瑯彩瓷。

據介紹，清康熙帝喜愛法國國王路易十四通過傳教士送贈的琺瑯製品，清宮於康熙三十二年(1693年)在負責製作和管理皇家工藝用品的造辦處設立「琺瑯作」，嘗試將銅胎畫琺瑯技術用於琺瑯彩瓷的製作。掌握畫琺瑯技藝法國耶穌會士陳忠信於康熙五十八年(1719年)入職琺瑯作，令清宮琺瑯技術取得重大突破。康熙時期造辦處工匠已懂得運用暈染和混色等歐洲油畫技法，豐富了琺瑯彩的繪畫表現力，而當時所用琺瑯料多從歐洲進口，而素白瓷胎則在中國製瓷中心景德鎮燒製，製成品充分體現中法工藝交流。