香港故宮推會籍 個人年費$600一家三口$1200

為方便市民多次到香港故宮參觀，香港故宮文化博物館推出會籍計劃，個人會籍年費600元，而包「兩大一細」的家庭會籍費用為1,200元。會員可不限次數參觀專題展覽，並獲5張可入專題展覽和特別展覽的禮券，以特別展覽每次收120元計，5張禮券已抵銷個人會籍年費。香港故宮指，自本月3日正式開放以來，已錄得超過10萬人次入場，本月和下月合共超過27萬張門票已接近售罄。

「香港故宮之友」會籍計劃，分個人/雙人、青年(包括全日制學生)、長者(60歲或以上)，以及家庭會籍，由300至1,200元。當中家庭會籍以兩名成年人及一名7至11歲小童或全日制學生計，若增加額外成員，小童(7至11歲)/全日制學生，每名多付300元，成人則為600元，家庭會籍最多7人。

香港故宮首3個月參觀人士須提前於網上或手機應用程式購票。但持會籍者毋須網上預約、不限次數在開館時間內免費參觀香港故宮所有專題展覽(展廳1至7)，每名「香港故宮之友」額外獲5張進場禮券，可用於專題展覽和特別展覽(展廳1至9)；由地下樓層(G/F)會員專用通道優先進入博物館，毋須於現場換取門票或預先登記；並享有購物和餐飲折扣。

目前香港故宮門票成人標準票價為50元(展廳1至7)，特別展覽(展廳1至9)的收費為120元，7至11歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及綜援受助人可享半價。標準門票逢周三免費(須在網站預約並持有有效的標準門票入場)。個人會籍獲5張入專題展覽和特別展覽的禮券已可抵銷相關年費。雙人會籍較單獨購個人會籍省下200元；家庭會籍一家三口計年費共1,200元，只相當於兩個個人會籍年費，即會籍內的小童年費變相免費。館長吳志華感謝公眾對新館的支持，盼市民成香港故宮首批會員，享受一系列禮遇，及持續支持博物館的長遠發展、推動中華文化的傳承和創新。