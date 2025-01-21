香港故宮推清代軍事文物展 四期展出刀劍馬具織品等190件文物

香港故宮文化博物館全新專題展覽「香港賽馬會呈獻系列：修明武備──故宮博物院藏清代軍事文物」由明天(22日)起在博物館展廳4開放予公眾參觀，展覽分四期，每期展出時間約為三個月。「修明武備」展覽由香港賽馬會慈善信託基金獨家贊助，是香港近年首個聚焦清代宮廷武備展覽，透過約 190件來自故宮博物院收藏的清宮文物，包括18件國家一級文物，介紹清代軍事組織、軍事技術、尚武精神和軍事藝術，以及中外文化交流。 香港故宮文化博物館與故宮博物院今天(21日)為「修明武備」展覽揭幕。展覽是博物館和故宮博物院今年共同呈獻三個新展覽之一，覽名稱「修明武備」取自乾隆帝(1736–1795年在位)的上諭，他囑咐地方官員應當和睦兵民、完善軍備，勿辜負皇帝對其信任，揭示武備在清代宮廷擁有舉足輕重的地位。

展覽分為六個單元，第一單元「龍興八旗」講述清太祖努爾哈赤(1559–1626年)建立的八旗制度，以及其後陸續設置的各種專業部隊；第二單元「刀劍天下」展示清帝打造的寶劍和腰刀，以及大量來自域外、進入宮廷而成為宮廷收藏的刀；第三單元「騎射與槍炮」展現滿族傳統的弓馬騎射，並勾勒宮廷對於掌握火炮發射技術的重視。 至於 第四單元則是「操閱與軍禮」探索清代軍事操演的活動，包括軍禮大閱、新式軍隊的演習等；第五單元「以圖為史」精選宮廷畫師繪製的戰圖，再現戰爭制勝的重要關鍵時刻； 第六單元「防禦海疆」聚焦晚清的海防建設。

矚目展品 展覽精選約 190件故宮博物院藏清代宮廷文物，包括盔、弓箭、刀劍、馬具、繪畫、織品、圖籍和科學儀器等眾多類別。展覽分四期，每期展出時間約為三個月，以輪換部分珍品。重點文物包括只將於第一期展出的國家一級文物乾隆朝仿努爾哈赤御用盔，它反映皇室後代對先祖創業的緬懷。 展覽將多件皇家刀劍珍藏盡收眼底，包括富傳奇色彩的道光帝賞奕訢之「白虹」刀；源自亞洲不同地區、後納入宮廷藏品的刀劍，如伊斯法罕腰。另外《渤海閱師圖》是「修明武備」展覽的矚目展品之一，共十幅彩色冊頁將於各期展覽輪換展出。

故宮文化博物館 ：助了解清代宮廷軍事文化 香港故宮文化博物館董事局主席孔令成表示，香港故宮文化博物館開幕兩年半以來，來自故宮博物院的文化藝術瑰寶先後於本館12個展覽中亮相。『修明武備』展覽是香港近年首個聚焦清代宮廷武備文化的展覽，希望增進觀眾對清代軍事文化，以及清代軍事改革與創新的認識；相信「修明武備」展覽將有助大眾，特別是學生和青年人，了解清代宮廷軍事文化和軍事藝術的發展。 馬會榮幸成展覽獨家贊助 香港賽馬會慈善事務部主管(文化、體育及社區聯繫協作)葉巧兒亦表示，馬會一直致力於建設更美好的社會，積極推動香港的藝術、文化及保育發展，並響應國家「十四五」規劃，支持香港發展成為中外文化藝術交流中心。其中，馬會捐款 35 億港元，支持興建香港故宮文化博物館，讓市民和遊客能夠欣賞中國歷史文化藝術瑰寶。馬會很榮幸成為這次展覽的獨家贊助，借此傳播中華文化。