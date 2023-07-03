香港故宮文化博物館開幕一周年 近130萬名訪客參觀 本月起停止周三免費入場

香港故宮文化博物館慶祝開幕一周年。館長吳志華今日（3日）表示，博物館截至7月2日共有126萬名訪客參觀，於7月1日當日亦錄得有7600多名訪客參觀，破創館以來新高。

本月起停止周三免費入場

館方提醒由本月開始，停止星期三免費開放予公眾參觀展廳1至7的安排。吳志華指，過去預約星期三出席的觀眾只有35%，出現浪費情況，希望將免費門票精準給有需要人士，未來計劃將派發12萬張門票給有需要公眾。他指出，博物館現時沒有接受政府恒常資助，未來需探討財務上可持續方案，包括檢討門票上調空間，會從租務及文創產品等方面着手，以支持博物館的營運。

吳志華又提到，博物館未來將有多個大型展出，包括為慶祝國慶而策劃的四川三星堆遺址出土文物展、英國國家美術博物館的珍藏展覽及與故宮博物館合作的書畫展覽等。