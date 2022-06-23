香港故宮昨開幕 部分國寶期間限定 林鄭：冀推動港人國民身份認同

香港故宮文化博物館將於下月2日正式對外開放，昨率先舉行開幕禮並安排傳媒預覽，特別展廳分批展出的30幅晉唐宋元代書畫絕不能錯過，包括首次在境外展出的北宋米芾畫作《行書研山銘》、南宋畫家趙芾傳世孤本《江山萬里圖》等，僅在港展出一個月；普通門票適用的展廳文物亦不容忽視，如象徵清代皇權的「大清受命之寶」、清代帝皇龍袍，以至首次對外展示的慈禧太后肖像畫稿，展期亦僅3個月。
今次香港故宮獲北京故宮借出的文物多達914件，當中166件屬國家一級文物。其中展廳8的「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐宋元書畫」將分3批展出30件珍貴書畫，每批在港展期僅一個月，展後運返北京「休息」3年才有機會再對外展示。首輪書畫包括故宮從外競購後首次境外展出、北宋書畫家米芾所作的《行書研山銘》；長達13.5米的《江山萬里圖》更是現存唯一有南宋畫家趙黻(芾)名款的山水作品。
另一特別門票方可參觀的「馳騁天下—馬文化藝術」展覽，則展出100多件故宮及13件羅浮宮文物，展期只有6個月。由乾隆時代耶穌會教士畫家郎世寧繪畫的《獅子玉》被置於全館最大的展櫃，畫上更有乾隆親題詩句。
慈禧太后畫稿首次外展
即使持50元普通門票亦可觀賞不少珍寶，如象徵清代皇權的「大清受命之寶」、宋代五大名窰之一河北定窰燒造的北宋「白釉孩兒枕」、用於慶壽、年節等嘉禮且飾有九條五爪龍的乾隆「龍袍」，以及數年前才被發現、首次公開展出的慈禧太后肖像畫稿等，展期亦較同場其他文物短，僅3個月。
最後一次以特首身份出席公開活動的林鄭月娥在開幕禮致辭時指，香港對國家歷史、民族文化教育宣傳仍有待加強，期望香港故宮借助北京故宮和其他內地博物館的力量，推動港人國民身份認同。香港故宮文化博物館館長吳志華則指，7月共14萬張入場券已賣出一半，特別展覽門票則售出83%。至於羅浮宮和故宮的借展費，他則稱按一般慣例不會公開。