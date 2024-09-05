香港故宮最後一期明代人物畫作展覽 20套珍品四分一屬一級文物

香港故宮文化博物館舉行「故事新說──故宮博物院藏明代人物畫名品」，展覽從北京故宮博物院珍藏的繪畫瑰寶中精選了81套(97件)明代人物畫珍品，當中14套(16件)為國家一級文物，展品分四期展出。最後一期於昨日起至11月30日舉行，合共20套全新珍品，當中5套為國家一級文物。

5套一級文物，包括仇英(約1494–1552年)的《臨蕭照高宗瑞應圖》；此圖原作又名《中興瑞應圖》，傳為南宋(1127–1279年)畫院待詔蕭照所繪，內容為宋高宗趙構受命為天子的諸多祥瑞故事。原作據載有12段，各附南宋重臣曹勛所書讚詞。《臨蕭照高宗瑞應圖》為仇英臨本，現存四段，有圖無文。另一件一級文物為唐寅(1470–1524年)的《王公拜相圖》，為明中期重臣王鏊應詔出山時，唐寅為其踐行而繪。圖中王鏊身着官服，端坐於馬車內；在3名僕童的伴隨下，馬車緩緩由深山駛出。山道崎嶇，似在暗示王鏊出山任重道遠。其餘3套一級文物仇英和唐寅均名列「吳門四家」，二人之師周臣(約1460–1535年)的人物畫《明皇遊月宮圖》、倪端(活躍於十五世紀中晚期)的《聘龐圖》以及曾鯨(1564–1647年)的《葛震甫像》。

其他重點展品包括丁姓畫家(活躍於十六世紀早期)的《五同會圖》，描繪明中期五位蘇州籍高官在京城雅集的場景，後人可藉此了解明代官員交遊的情境。明代晚期畫工所繪北宋的《清明上河圖》，則大體沿用北宋張擇端原作的構圖與畫法，但畫中建築、城郭、橋樑以及人物活動等則融入了明代蘇州城的部分實景，借用傳統畫題表現當時社會生活，觀眾可藉此了解明代江南風物。

香港故宮文化博物館副研究員蔣方亭表示，過去三期明代人物畫展均受觀眾歡迎，今次有四分之一的展品屬國家一級文物，比例非常高。而人物主題是其中最能說故事的畫類，希望可吸引訪客欣賞中國古代書畫。