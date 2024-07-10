香港故宮獲北京借展106件陶瓷珍品 成化鬥彩三秋杯全球博物館僅一對 一隻來港展

明代陶瓷器名聞遐邇，亦遠銷海外。香港故宮文化博物館今起舉行「流光彰色—故宮博物院藏明代陶瓷珍品」，展出故宮博物院新一批借展的106件陶瓷珍品，以及香港故宮7件藏品，呈現明代陶瓷工藝的發展演變和傑出成就，成香港故宮第20個新展覽，及其聯合北京故宮主辦的第10個展覽。 展覽分為明代早、中、晚期3個單元，從造型、釉色、紋飾等展現明代陶瓷工藝的發展演變和所取得的傑出成就。香港故宮文化博物館副館長(研究策展、藏品及節目)王伊悠介紹，中國陶瓷為世界藝術帶來很大的貢獻，而明代是中國陶瓷發展的黃金時代，該時代的瓷器在國內外市場都非常珍貴，甚至被稱為「白色的黃金」。她續稱，展覽從故宮的36萬件陶瓷文物中，挑選出106件明代陶瓷珍品，可謂「精中選精」；加上本館的7件藏品，料展覽有助內地及海外觀眾更深入了解中國傳統文化的博大精深，盼喜歡中國藝術、陶瓷等的觀眾能從中得到靈感和啟發。

新一批借展的106件珍品，21件屬國家一級文物，包括永樂年間在江西景德鎮御窯製成的青花地留白龍穿花紋高足碗。香港故宮副研究員黃煒均指，該御窯大量燒製龍紋瓷，專供宮廷使用，自此開啟陶瓷器以龍紋為裝飾的全盛時期；此高足碗的特別之處，在於它不以古彩畫龍，改以古彩作器物的底色，讓胚土的留白處形成龍形，再刻畫出龍鱗等特徵。他續指，北京故宮中該時期具同類裝飾的器物僅此一件，非常珍貴。 展覽另一亮點，是全世界博物館收藏中只有一對的成化鬥彩三秋杯。黃煒均解釋，鬥彩即在古彩輪廓線內填色的工藝，並在成化年間發展得十分成熟，而這件鬥彩三秋杯杯身蝴蝶的翅膀上，所用的紫色彩釉濃厚、表面乾澀無光，名為「奼紫」，正是一種成化鬥彩所獨有的色彩。他又表示，此杯精巧剔透，能從內壁看到杯身外繪出的2組山石、6隻在花草間飛舞的蝴蝶及蘭草花卉；由於秋季一般歷時3個月，這類描繪秋天庭院或花園景色的杯子有「三秋杯」之稱。