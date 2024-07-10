香港故宮獲北京借展106件陶瓷珍品 成化鬥彩三秋杯全球博物館僅一對 一隻來港展

明代陶瓷器名聞遐邇，亦遠銷海外。香港故宮文化博物館今起舉行「流光彰色—故宮博物院藏明代陶瓷珍品」，展出故宮博物院新一批借展的106件陶瓷珍品，以及香港故宮7件藏品，呈現明代陶瓷工藝的發展演變和傑出成就，成香港故宮第20個新展覽，及其聯合北京故宮主辦的第10個展覽。
展覽分為明代早、中、晚期3個單元，從造型、釉色、紋飾等展現明代陶瓷工藝的發展演變和所取得的傑出成就。香港故宮文化博物館副館長(研究策展、藏品及節目)王伊悠介紹，中國陶瓷為世界藝術帶來很大的貢獻，而明代是中國陶瓷發展的黃金時代，該時代的瓷器在國內外市場都非常珍貴，甚至被稱為「白色的黃金」。她續稱，展覽從故宮的36萬件陶瓷文物中，挑選出106件明代陶瓷珍品，可謂「精中選精」；加上本館的7件藏品，料展覽有助內地及海外觀眾更深入了解中國傳統文化的博大精深，盼喜歡中國藝術、陶瓷等的觀眾能從中得到靈感和啟發。
新一批借展的106件珍品，21件屬國家一級文物，包括永樂年間在江西景德鎮御窯製成的青花地留白龍穿花紋高足碗。香港故宮副研究員黃煒均指，該御窯大量燒製龍紋瓷，專供宮廷使用，自此開啟陶瓷器以龍紋為裝飾的全盛時期；此高足碗的特別之處，在於它不以古彩畫龍，改以古彩作器物的底色，讓胚土的留白處形成龍形，再刻畫出龍鱗等特徵。他續指，北京故宮中該時期具同類裝飾的器物僅此一件，非常珍貴。
展覽另一亮點，是全世界博物館收藏中只有一對的成化鬥彩三秋杯。黃煒均解釋，鬥彩即在古彩輪廓線內填色的工藝，並在成化年間發展得十分成熟，而這件鬥彩三秋杯杯身蝴蝶的翅膀上，所用的紫色彩釉濃厚、表面乾澀無光，名為「奼紫」，正是一種成化鬥彩所獨有的色彩。他又表示，此杯精巧剔透，能從內壁看到杯身外繪出的2組山石、6隻在花草間飛舞的蝴蝶及蘭草花卉；由於秋季一般歷時3個月，這類描繪秋天庭院或花園景色的杯子有「三秋杯」之稱。
展覽內設教育空間及多媒體裝置，介紹中國各地的窯口、陶瓷的製作工藝，更深入認識中國陶瓷和地理，並可透過畫稿，重新設計自己專屬的瓷器。展覽今起在博物館展廳3正式開放，為期2年，觀眾可憑標準門票或特別展覽門票參觀，即日起可在西九文化區網上購票平台和票務夥伴平台購買或預訂門票參觀。