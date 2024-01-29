香港故宮精選8件展品賀龍年 推文創產品吸客

甲辰龍年將至，香港故宮文化博物館特意精選8年以龍為主題的展品，與觀眾歡度新春。香港故宮博物館館長吳志華表示，自博物館開幕以來，錄得200萬旅客，形容成績理想；又指內地觀眾的比例由4成增至5成，海外觀眾人數亦有所增加，未來會繼續拓展觀眾，期望包括大灣區的觀眾可恆常到博物館參觀。

針對內地及海外觀眾加強宣傳 吳志華表示，去年博物館錄得125萬人次入場，而下半年人數增加逾3成，希望今年能超越此數。他又觀察到，非本地觀眾人數不斷增加，去年12月內地觀眾佔4成，海外旅客佔2成，而今年1月，內地觀眾已達5成。吳志華表示，未來會針對觀眾群在不同平台加強宣傳，包括小紅書等，有信心海內外觀眾會常來參觀。 吳志華又預告，今年館方將推出7個新展覽，包括4個特展，其中兩個與中國文化相關，包括與園林，及以中國古代文明為主題的展覽。此外，館方亦推出一系列自家製的文創產品，包括梅瓶抱枕、龍鳳為主題的保溫瓶等。