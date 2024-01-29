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2024-01-29 16:10:11

香港故宮精選8件展品賀龍年 推文創產品吸客

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香港故宮精選8件與龍年有關的展品展出。(林靄怡攝)

香港故宮精選8件與龍年有關的展品展出。(林靄怡攝)

甲辰龍年將至，香港故宮文化博物館特意精選8年以龍為主題的展品，與觀眾歡度新春。香港故宮博物館館長吳志華表示，自博物館開幕以來，錄得200萬旅客，形容成績理想；又指內地觀眾的比例由4成增至5成，海外觀眾人數亦有所增加，未來會繼續拓展觀眾，期望包括大灣區的觀眾可恆常到博物館參觀。

針對內地及海外觀眾加強宣傳

吳志華表示，去年博物館錄得125萬人次入場，而下半年人數增加逾3成，希望今年能超越此數。他又觀察到，非本地觀眾人數不斷增加，去年12月內地觀眾佔4成，海外旅客佔2成，而今年1月，內地觀眾已達5成。吳志華表示，未來會針對觀眾群在不同平台加強宣傳，包括小紅書等，有信心海內外觀眾會常來參觀。

吳志華又預告，今年館方將推出7個新展覽，包括4個特展，其中兩個與中國文化相關，包括與園林，及以中國古代文明為主題的展覽。此外，館方亦推出一系列自家製的文創產品，包括梅瓶抱枕、龍鳳為主題的保溫瓶等。

交龍紐「制誥之寶」。(林靄怡攝) 龍紋碗系列。(林靄怡攝) 青花龍穿花紋扁壺。(林靄怡攝) 雍正帝臨雍講學圖。(林靄怡攝) 吳志華稱有信心觀眾人數能在今年增加。(林靄怡攝)

8件展品橫跨明清年代

是次精選的8件展品涵蓋陶瓷、書畫及玉璽等。寶璽是體現皇帝至高無上權力的象徵，歷代宮廷皆有負責典守印璽的專職官員，並根據皇帝的旨意用印。是次在展廳一展出的交龍紐「制誥之寶」，為方形寶璽，以玉石雕刻，紐的形狀象徵帝王的龍。在同一展廳的還有《雍正帝臨雍講學圖》，描繪雍正二年(1724)三月初一在國子監舉行的「臨雍大典」，距今正好300年。

展廳三展出「青花龍穿花紋扁壺」及龍紋碗系列瓷器。穿花紋龍是明代瓷器上常見的裝飾紋樣，此展品的龍穿梭在纏枝花之間，形象矯健生動。扁壺外形仿西亞器皿，反映明朝與鄰近地區的交往。後者則為一套６件的龍紋碗，不同顏色及紋飾反映了使用者的不同地位。

舊蕉白龍池硯。(林靄怡攝) 位於展廳4的宮廷畫。(林靄怡攝) 歲朝圖。(林靄怡攝) 作品吸引不少觀眾欣賞。(林靄怡攝) 香港故宮推出自家製文創產品。(朱慧恩攝) 香港故宮推出自家製文創產品。(朱慧恩攝)
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