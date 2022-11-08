香港故宮辦列支敦士登收藏展 124件王室珍品 反映中西交流

香港故宮與列支敦士登王室收藏合辦「藝苑尋珍──列支敦士登王室收藏名品」特別展覽，展出124件首次在港亮相的列支敦士登王室珍寶，油畫、版畫、掛氈、雕塑以及裝飾藝術等，是香港故宮開幕展後首個特別展覽，亦是香港故宮以歐洲藝術名作為主題的首個大型展覽。

展覽同時展示魯本斯所繪的「馬爾斯與雷亞．西爾維亞」初稿(左)，以及學徒繪製預想圖(右)。 (蘇文傑攝)

列支敦士登是一個位於歐洲中部的內陸國家，在瑞士與奧地利兩國之間。今次展品歷史最早可追溯到十六世紀，重點展品包括十七世紀巴洛克時期的歐洲藝術巨匠Peter Paul Rubens(魯本斯，1577-1640)和Anthony van Dyck(凡．戴克，1599-1641)的經典畫作。其中魯本斯早期作品「聖保祿皈依基督」，畫中人物身姿剛勁勃發，動感十足，反映他學習十六世紀意大利繪畫的成果。展館內3幅「馬爾斯與雷亞．西爾維亞」，則分別為魯本斯繪畫的初稿、學徒繪製預想圖和工匠縫製的掛氈成品，見證整個製作過程。

「庭園花卉紋盤」的青花瓷在中國燒造，銅鍍金飾件則在維也納配製。 (蘇文傑攝)

部分展品亦反映中西文化交流，包括十八世紀製作的「庭園花卉紋盤」，當中青花瓷於清乾隆時期由景德鎮窯燒造，再出口至歐洲後在維也納配製銅鍍金飾件。

列支敦士登王室收藏總監約翰．卡夫特納(Johann Kräftner)表示，挑選展出的館藏不少受中華文化影響的歐洲文物，以及來自中國的文物。香港故宮文化博物館館長吳志華指，展品反映十七至十九世紀歐洲社會熱愛中國文化。他期望隨著防疫措施陸續放寬，可讓海外和內地旅客到館參觀，促進文化交流和旅遊發展。

展覽在香港故宮8號展廳舉行，展期由11月9日(本周三)至明年2月20日，特別展覽成人門票票價120元，特惠門票60元。