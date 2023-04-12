香港故宮辦卡地亞珠寶展 300件珍寶展現女性地位變化

珠寶是女性的「朋友」，同時見證女性在社會地位的發展。香港故宮文化博物館舉辦「百樣玲瓏——卡地亞與女性」展覽，展出約300件自十九世紀的卡地亞珠寶、鐘錶、珍寶、配飾及文獻等，包括令英王愛德華八世(即卸位後的溫莎公爵)「不愛江山愛美人」的溫莎公爵夫人多件珠寶首飾，以及分別由何超瓊、林青霞和劉嘉玲借出的冠冕等珠寶。展期由周五(14日)起至8月14日。

「百樣玲瓏──卡地亞與女性」展覽追溯女性與珠寶間的密切關係，同時呈視中國藝術等對卡地亞珠寶在設計風格、圖案、選材與工藝上的啟發，共展出約300件自十九世紀的卡地亞珠寶、鐘錶、珍寶、配飾及文獻等，是全球首個以女性在卡地亞發展史上獨特地位和影響為主題的特別展覽。

展覽展示多款歐洲王室和貴族名媛佩戴過的卡地亞珠寶，包括二戰時曾拯救猶太兒童的比利時王后伊利沙伯所佩戴的髮箍式冠冕。另一焦點展品為溫莎公爵夫人的項鏈，由「不愛江山愛美人」的溫莎公爵特別訂製，項鏈上大部分寶石都是由公爵提供。