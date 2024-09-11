香港故宮辦學生免費入場日 設4指定日子 今午可搶飛

香港故宮文化博物館宣布，將舉辦首次學生免費入場日，在9月及10月的4個指定日子，共提供8,000張特別展覽贊助門票，鼓勵本港中、小學生親臨博物館，近距離欣賞中華文化瑰寶以及世界藝術精華。有興趣的中小學生可於今日中午12時起，經博物館合作預約平台Cityline登記，先到先得。

學生免費入場日的4個指定日子為9月21日及22日、10月12日及13日兩個周末，每日提供最多2,000張贊助門票。成功登記的本港全日制中、小學生可於指定日子憑贊助門票，參觀博物館全部專題展覽(展廳1–7)及特別展覽「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910年」(展廳9)。