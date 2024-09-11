香港故宮辦學生免費入場日 設4指定日子 今午可搶飛

香港故宮文化博物館宣布，將舉辦首次學生免費入場日，在9月及10月的4個指定日子，共提供8,000張特別展覽贊助門票，鼓勵本港中、小學生親臨博物館，近距離欣賞中華文化瑰寶以及世界藝術精華。有興趣的中小學生可於今日中午12時起，經博物館合作預約平台Cityline登記，先到先得。
學生免費入場日的4個指定日子為9月21日及22日、10月12日及13日兩個周末，每日提供最多2,000張贊助門票。成功登記的本港全日制中、小學生可於指定日子憑贊助門票，參觀博物館全部專題展覽(展廳1–7)及特別展覽「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770–1910年」(展廳9)。
每次登記最多可獲兩張門票
4個指定日子的贊助門票將於今日中午12時起，經博物館合作預約平台Cityline開放作登記，先到先得、額滿即止。每次登記最多兩張贊助門票。成功登記贊助門票者於學生免費入場日入場時，須出示有效香港全日制中、小學學生證明文件。每票僅限入場一次。
活動獲得黃廷方慈善基金與大灣區共同家園青年公益基金共同贊助，屬「青年藝遊故宮」項目之一。自2022/23學年起，計劃至今惠及逾80,000名師生。
另外，現於展廳9展出的「法國百年時尚」展覽將於下月14日結束，香港故宮呼籲有興趣的市民把握機會欣賞展覽。