香港故宮開幕一年126萬人場 51件新輪換文物展3個月

香港故宮文化博物館開幕一周年，截至周日(2日)累計入場人次達126萬。館方之前提供周三免費入場，一直預約爆滿，但僅三成半人出席，館方決定本月開始取消相關免費入場安排，但未來將派發12萬張門票給有需要公眾。香港故宮昨亦宣布向北京故宮博物院借展的第五批新輪換展品，共51件珍貴文物，大部分是首次在港展出，當中兩件屬國家一級文物的竹刻更不容錯過，包括明末竹刻家濮澄的「濮澄款松樹紋壺」及清初封錫爵的「封錫爵款白菜式筆筒」。圖︰李睿哲

51件珍貴文物即日起至9月下旬於1、2及5號展廳展出，當中「封錫爵款白菜式筆筒」竹刻是以白菜為題材的竹雕工藝品，筆筒按竹根本身形態雕出四重菜葉。筆筒底部由下到上漸變寬廣，符合白菜的自然外形，又做到筆筒的實用功能。

不容錯過的是目前已知唯一的存世「皇后之寶」，清末皇帝溥儀1922年大婚時授予婉容的皇后金印；同場《光緒帝大婚典禮全圖》細緻描繪光緒帝大婚典禮場景；新輪換的展品中亦有版畫珍品「花園正面」(圓明園西洋樓二十景圖)，刻畫清代皇家園林圓明園秀麗的景觀。

研究上調門票價格

香港故宮開幕一年，館主吳志華指，累計126萬入場人次中，內地及海外觀眾佔逾半。公眾之前可經預約周三免費入場，他透露，預約一直爆滿，僅三成半人出席，浪費門票，故取消安排，指香港故宮無接受政府恒常資助，門票佔收入約一半，對營運非常重要，未來須探討財務上可持續方案，包括檢討門票上調空間，會從租務及文創產品等方面着手，但亦會顧及市民的可承受能力。吳又提到，博物館未來將有多個大型展出，包括為賀國慶而策劃的四川三星堆遺址出土文物展、英國國家美術博物館的珍藏展覽及與故宮博物館合作的書畫展覽等。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜稱，理解香港故宮需要財政資源持續健康發展，但質疑加價是否唯一方法，應鼓勵以其他方法增加收入，建議香港故宮若決定加價，應增加派發免費門券予基層人士及學生。