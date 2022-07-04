香港故宮首開放 市民3號波下賞珍藏

受熱帶氣旋暹芭逼近影響，香港故宮文化博物館順延至昨日開放；早上仍懸掛3號風球下，不少市民一早排隊等候入場，部分市民穿上漢服、古裝到場，截至昨午5時，博物館共接待約6,000名訪客。香港故宮董事局主席陳智思稱，向購買前日門票、因颱風未能如期入場市民致歉，除昨日延長開放時間疏導人流外，持票者可於180日內預約其他日子參觀。

香港故宮昨首日對外開放，並提前一小時、至早上9時讓市民入場，但8時許已有逾20人在門外排隊，有市民悉心打扮，亦有夥同友儕穿上古裝到場。有市民表示故宮文物難得可以在香港觀看，故預訂首日及最早場次。對打風致推延一天入場，他坦言有少少失望，昨日最終如願仍感開心。排頭位的蔡先生指，對可於首日進場感很期待和興奮，他特別對陶瓷及畫作感興趣，「聽說那裡的文物展出期特別短，機會好難得。」漢服愛好者楊先生則表示，冀透過參觀展品，有助他構思製作服飾。

本月12日起出售8月門票

開放儀式有醒獅助興，文化體育及旅遊局長楊潤雄、故宮文化博物館董事局主席陳智思等主持開館儀式。楊潤雄相信香港故宮文化博物館可帶動本港旅遊發展，亦可令市民加深認識中華文化，更加可以培養大家身份的認同感。陳智思則稱，本月可供出售約14萬張門票中，已售出八成，特別門票更已出售九成半；本月12日起將出售8月首周門票。而下月亦有些展品更替，屆時會展示書畫新展品。

另外，為慶祝開館，館方會以抽獎形式向在開館首百日於官方網站買門票市民送出1,000張紀念門票圖像NFT，詳情稍後公布。館長吳志華指，由北京故宮博物院借出的文物已全部布展，而來自法國羅浮宮的13項展品布展工作亦已完成。