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2023-10-25 18:00:00

香港故宮 三星堆｜古蜀文明重見天日 回顧近百年發掘過程

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香港故宮 三星堆｜古蜀文明重見天日 回顧近百年發掘過程。

古蜀文明重見天日 回顧近百年發掘過程。

香港故宮文化博物館上月底起舉行特別展覽「凝視三星堆──四川考古新發現」，吸引大批香港市民前往參觀，掀起熱潮。回顧發掘過程，原來世人能夠見識到如此獨特的古蜀文明，是全靠無數考古工作者艱辛工作，歷時已經近百年。

香港故宮 三星堆｜1929年已有文物出土 新中國成立後大規模發掘

三星堆出土文物堪稱是「奇珍異寶」，它們以恢詭離奇的模樣，向後世娓娓道來古蜀文明的故事。三星堆位於四川德陽廣漢市，最早在上個世紀二三十年代就被發現，至今共經歷過兩次較大規模的發掘，時間分別是新中國成立後及改革開放後。

對於具體時間，大致上有1927年、1929年和1931年共三種說法，其中又以1929年最為主流所接受。當年春天，四川廣漢真武村月亮灣村民燕道誠、燕青保父子在自家田地開掘水塘時，先後在溝底發現400多件玉石器。隨後，這批「廣漢玉器」流入民間，三星堆文明由此「橫空出世」。

之後抗戰全面爆發，三星堆的考古工作暫時擱置，直至新中國成立後才又再有動靜。1963年9月，四川文管會和四川大學歷史系考古教研室聯合組成考古隊，對三星堆遺址進行新中國成立後的首次發掘。不過當時指導的著名考古學家馮漢驥，在發掘工作結束後不久就病倒，並且身體一直欠佳，沒法整理出考古成果。直至30年後，才由當年有份參加發掘工作的其他工作人員寫成《廣漢月亮灣遺址發掘追記》。

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香港故宮舉辦三星堆特別展覽，吸引大批市民入場參觀。（網上圖片）

香港故宮舉辦三星堆特別展覽，吸引大批市民入場參觀。（網上圖片）

香港故宮 三星堆｜改革開放重啟發掘 考古工作至今不止

三星堆文明真正被人所認識是上世紀80年代。改革開放後，中國對三星堆遺址重新啟動發掘工作。此後，三星堆遺址的考古再未停止。其中在1986年夏天發現確認的1號坑及2號坑，更是奠定了三星堆遺址在考古上極其重要的地位。

當時考古人員正在工作站整理資料，忽然有磚廠工人闖進來，聲稱取土時發現有「玉刀」。考古人員聞聲立即趕到現場，即後來的1號坑，發現所謂的「玉刀」就是玉戈、玉璋等玉器。約一個月後，在1號坑西北約30米左右，同樣因為磚廠工人取土，2號坑被發現。1、2號坑相繼出土大量金器、玉石、青銅器、陶器等文物，現時在三星堆博物館內陳列的國寶級文物，例如青銅大立人、青銅神樹、黃金面罩、金杖，基本上都來自這裏。

改革開放後，三星堆1號坑的發掘情況。（網上圖片） 1986年是三星堆考古發掘相當重要的一年，著名的1號坑及2號坑就是此時被發現確認。（網上圖片）1986年是三星堆考古發掘相當重要的一年，著名的1號坑及2號坑就是此時被發現確認。（網上圖片）

香港故宮 三星堆｜香港市民難得機會 新出土文物首赴海外

至於近年經常聽到3號至8號坑，就是在2019年底起被陸續發現。當時考古人員繼續深入工作，在1、2號坑周邊進行全面勘探與發掘。同年11月26日，考古人員在緊鄰2號坑西側的探溝東南部發現土壤有「異象」，有一個轉彎直角。順著線索繼續發掘，結果找到了一個青銅器口沿。

34年後，三星堆新發現6個新坑，古蜀文明更加無人不識。如今，這些珍貴文物已經來到香港，在香港故宮文化博物館展出。120件珍貴文物中，近半數都是2020至2022年的最新發掘成果，也是它們首次在四川以外的展出。

在香港展覽的三星堆文物，近半都是首次在四川以外展出，非常珍貴。（圖片來源：視覺中國）

在香港展覽的三星堆文物，近半都是首次在四川以外展出，非常珍貴。（圖片來源：視覺中國）

透過展覽，香港市民可以就近深入探索中國古代文明的輝煌成就和各區域文化間的交流，亦是對中國現代考古學百年發展的回眸與致敬。

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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