香港故宮 三星堆｜古蜀文明重見天日 回顧近百年發掘過程。

香港故宮文化博物館上月底起舉行特別展覽「凝視三星堆──四川考古新發現」，吸引大批香港市民前往參觀，掀起熱潮。回顧發掘過程，原來世人能夠見識到如此獨特的古蜀文明，是全靠無數考古工作者艱辛工作，歷時已經近百年。

香港故宮 三星堆｜1929年已有文物出土 新中國成立後大規模發掘

三星堆出土文物堪稱是「奇珍異寶」，它們以恢詭離奇的模樣，向後世娓娓道來古蜀文明的故事。三星堆位於四川德陽廣漢市，最早在上個世紀二三十年代就被發現，至今共經歷過兩次較大規模的發掘，時間分別是新中國成立後及改革開放後。

對於具體時間，大致上有1927年、1929年和1931年共三種說法，其中又以1929年最為主流所接受。當年春天，四川廣漢真武村月亮灣村民燕道誠、燕青保父子在自家田地開掘水塘時，先後在溝底發現400多件玉石器。隨後，這批「廣漢玉器」流入民間，三星堆文明由此「橫空出世」。

之後抗戰全面爆發，三星堆的考古工作暫時擱置，直至新中國成立後才又再有動靜。1963年9月，四川文管會和四川大學歷史系考古教研室聯合組成考古隊，對三星堆遺址進行新中國成立後的首次發掘。不過當時指導的著名考古學家馮漢驥，在發掘工作結束後不久就病倒，並且身體一直欠佳，沒法整理出考古成果。直至30年後，才由當年有份參加發掘工作的其他工作人員寫成《廣漢月亮灣遺址發掘追記》。