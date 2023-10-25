香港故宮 三星堆｜古蜀文明重見天日 回顧近百年發掘過程。

香港故宮文化博物館上月底起舉行特別展覽「凝視三星堆──四川考古新發現」，吸引大批香港市民前往參觀，掀起熱潮。回顧發掘過程，原來世人能夠見識到如此獨特的古蜀文明，是全靠無數考古工作者艱辛工作，歷時已經近百年。
香港故宮 三星堆｜1929年已有文物出土 新中國成立後大規模發掘
三星堆出土文物堪稱是「奇珍異寶」，它們以恢詭離奇的模樣，向後世娓娓道來古蜀文明的故事。三星堆位於四川德陽廣漢市，最早在上個世紀二三十年代就被發現，至今共經歷過兩次較大規模的發掘，時間分別是新中國成立後及改革開放後。
對於具體時間，大致上有1927年、1929年和1931年共三種說法，其中又以1929年最為主流所接受。當年春天，四川廣漢真武村月亮灣村民燕道誠、燕青保父子在自家田地開掘水塘時，先後在溝底發現400多件玉石器。隨後，這批「廣漢玉器」流入民間，三星堆文明由此「橫空出世」。
之後抗戰全面爆發，三星堆的考古工作暫時擱置，直至新中國成立後才又再有動靜。1963年9月，四川文管會和四川大學歷史系考古教研室聯合組成考古隊，對三星堆遺址進行新中國成立後的首次發掘。不過當時指導的著名考古學家馮漢驥，在發掘工作結束後不久就病倒，並且身體一直欠佳，沒法整理出考古成果。直至30年後，才由當年有份參加發掘工作的其他工作人員寫成《廣漢月亮灣遺址發掘追記》。
香港故宮 三星堆｜改革開放重啟發掘 考古工作至今不止
三星堆文明真正被人所認識是上世紀80年代。改革開放後，中國對三星堆遺址重新啟動發掘工作。此後，三星堆遺址的考古再未停止。其中在1986年夏天發現確認的1號坑及2號坑，更是奠定了三星堆遺址在考古上極其重要的地位。
當時考古人員正在工作站整理資料，忽然有磚廠工人闖進來，聲稱取土時發現有「玉刀」。考古人員聞聲立即趕到現場，即後來的1號坑，發現所謂的「玉刀」就是玉戈、玉璋等玉器。約一個月後，在1號坑西北約30米左右，同樣因為磚廠工人取土，2號坑被發現。1、2號坑相繼出土大量金器、玉石、青銅器、陶器等文物，現時在三星堆博物館內陳列的國寶級文物，例如青銅大立人、青銅神樹、黃金面罩、金杖，基本上都來自這裏。
香港故宮 三星堆｜香港市民難得機會 新出土文物首赴海外
至於近年經常聽到3號至8號坑，就是在2019年底起被陸續發現。當時考古人員繼續深入工作，在1、2號坑周邊進行全面勘探與發掘。同年11月26日，考古人員在緊鄰2號坑西側的探溝東南部發現土壤有「異象」，有一個轉彎直角。順著線索繼續發掘，結果找到了一個青銅器口沿。
34年後，三星堆新發現6個新坑，古蜀文明更加無人不識。如今，這些珍貴文物已經來到香港，在香港故宮文化博物館展出。120件珍貴文物中，近半數都是2020至2022年的最新發掘成果，也是它們首次在四川以外的展出。