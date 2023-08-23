香港故宮｜下月底展出120件三星堆遺址文物　門票9月1日起發售

香港故宮文化博物館與四川省文博機構合辦「凝視三星堆──四川考古新發現」特別展覽，聚焦以三星堆遺址為代表的四川地區考古新發現，將展出120件距今2,600至4,500年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物。展期由9月27日至明年1月8日，為期3個半月。9月份及10月份的門票將於9月1日早上10起公開發售。
120件展品中近半數為2020至2022年間三星堆遺址最新發掘的重要文物，部分更是首次在四川省外展出，包括目前於四川廣漢三星堆博物館新館展出的青銅人頭像、青銅神獸、眼形器、龍形器、虎頭龍身像、獸面鳳鳥紋玉方座等。 120件展品中，23件為國家一級文物，包括由四川廣漢三星堆博物館借出、於 1986年出土的一批青銅器，有戴金面罩人頭像、縱目面具、獸首冠人像、大口尊及二號神樹底座等。展品中18件是由成都金沙遺址博物館借出、於2001年或之後出土的珍貴文物，其中亦不乏國家一級文物，最為矚目的有銅眼形器，以及首次來港、於2001年出土的兩件玉鉞，年代為距今3,000多年。
「凝視三星堆」展覽分4個單元
展覽分4個單元呈現三星堆的藝術世界、城市生活、精神信仰和來龍去脈。展覽的第1單元「穿越之眼」聚焦各類青銅人頭像、面具和神像；第2單元「三星堆的城市生活」重現三星堆的城市面貌；第3單元「三星堆的神與巫」探究三星堆文明的信仰及宇宙觀；第4單元「三星堆的來龍去脈」追溯三星堆的起源、流傳和延續。展覽也總結了近百年來三星堆及四川其他地區的考古發現和研究，呈現中國現代考古學百年的發展歷程
香港故宮文化博物館館長吳志華表示，期待藉展覽將觀眾帶回3,000至5,000年前，凝視三星堆和四川地區的古代文明，了解古代中國不同地區、不同民族的生活和他們之間的文化交流。他指此項展覽意義重大，揭開了香港故宮文化博物館「中華文明的起源與發展系列展覽」的序幕，實踐館內傳承和弘揚中華優秀傳統文化的使命。他希望能夠吸引香港市民和中外觀眾參觀展覽，讓他們深入了解中華5,000年文明的孕育過程，以及對世界文明的貢獻。
四川省文物考古研究院院長唐飛則表示，期待香港市民、海內外遊客能夠走進香港故宮文化博物館，深入了解輝煌燦爛的古蜀文明，充分認識古蜀文明的歷史價值，擴大中華文化國際影響力，推動文明交流互鑒。
香港故宮取消10月3日休館安排
「凝視三星堆」特別展覽成人門票票價為150元、特惠門票票價為港幣75元。為配合特別展覽，博物館亦會於展覽期間舉辦以三星堆和青銅時代的中國為主題的學術研討會，以及一系列公眾教育活動。為配合十一國慶黃金周長假期，香港故宮文化博物館將取消10月3日的休館安排。展廳9「金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」特別展覽將延至10月3日結束，以接待黃金周的訪客。