香港故宮｜下月底展出120件三星堆遺址文物　門票9月1日起發售

香港故宮文化博物館與四川省文博機構合辦「凝視三星堆──四川考古新發現」特別展覽，聚焦以三星堆遺址為代表的四川地區考古新發現，將展出120件距今2,600至4,500年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物。展期由9月27日至明年1月8日，為期3個半月。9月份及10月份的門票將於9月1日早上10起公開發售。

120件展品中近半數為2020至2022年間三星堆遺址最新發掘的重要文物，部分更是首次在四川省外展出，包括目前於四川廣漢三星堆博物館新館展出的青銅人頭像、青銅神獸、眼形器、龍形器、虎頭龍身像、獸面鳳鳥紋玉方座等。 120件展品中，23件為國家一級文物，包括由四川廣漢三星堆博物館借出、於 1986年出土的一批青銅器，有戴金面罩人頭像、縱目面具、獸首冠人像、大口尊及二號神樹底座等。展品中18件是由成都金沙遺址博物館借出、於2001年或之後出土的珍貴文物，其中亦不乏國家一級文物，最為矚目的有銅眼形器，以及首次來港、於2001年出土的兩件玉鉞，年代為距今3,000多年。