香港故宮｜去年入場人次跌20萬 11月辦埃及圖坦卡門展

香港故宮文化博物館去年有100萬人次入場，較前年的120萬人次少，當中73%為非本地旅客，包括內地、泰國及印尼旅客等。博物館館長吳志華認為，本港整體旅遊業在過去1年面對挑戰，故也影響入場人次，未來博物館將會進一步豐富展覽內容，以及加強與旅遊業界合作，配合發展文化旅遊，並期望今年的入場人次可突破100萬。

吳志華又稱，今年香港故宮將會舉辦7個展覽，包括4個新的特別展覽和3個新專題展覽，主題涵蓋故宮博物院珍藏、世界古代文明等。另外，博物館將於北京舉辦首個館藏巡迴展覽。

展近300件埃及藏品 館方預告：門票稍加價

香港故宮亦會與全球頂尖博物館合作，展示古埃及、伊斯蘭與莫臥兒王朝藝術，「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」將於11月底至明年8月底舉行，有關展覽是本港近數十年來規模最大的古埃及珍寶展覽，有近300件來自埃及國家博物館、盧克索博物館等7間重要埃及博物館的珍貴藏品。為配合展覽，博物館將運用互動數碼科技，為參觀者提供沉浸式體驗，深入探究古埃及文明的奧秘。

吳志華表示，古埃及展覽由去年6月起開始籌劃，親身到埃及洽商，預計是次特別展的門票票價會稍為增加，確實票價稍後再公布。

