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2023-10-25 04:29:58
日報

香港故宮「山林市城」展 多重感官詮釋中國園林美學

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香港故宮 香港賽馬會呈獻系列：山林市城──遊歷舊園新景 香港賽馬會

香港故宮山林市城其中一件作品《重塑景觀》，並透過燈光變化，讓入場者感受日與夜。(陳詠琳攝)

中國古典園林集建築、書畫、雕刻、文學、園藝等藝術於一身，香港故宮文化博物館今起舉行為期一年全新專題展覽「香港賽馬會呈獻系列：山林市城──遊歷舊園新景」。8組跨領域香港藝術家及藝術家組合創作的7件多媒體作品，以當代視角演繹中國古典園林的精髓，並透過藝術家的獨特文化視野和想像力，巧妙地將傳統園林設計理念，及觀賞者的脈搏跳動等元素相融合，重新打造出穿越古今的沉浸式園林氛圍。

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展覽昨揭幕，今起開放。香港故宮文化博物館客席策展人鄭嬋琦介紹，去年觀察到不少市民到來後更希望有閒憩的地方，故以一個多互動、休息等不同種類活動的地方作策劃方向，及以清朝園林作策展起點，再與多名藝術家及2名建築師到北京走訪故宮博物院等逾5個名園，透過導賞了解園林的歷史、設計及皇帝當時對該園林的期望，策劃結合動態、多媒體和聲音裝置的展覽，詮釋中國傳統園林的美學，以嶄新角度演繹故宮文化，提供多重感官觀賞體驗，如透過燈光的改變，觀眾可感「經歷」日與夜，而展覽布局亦恍似室內走到室外。

香港故宮

香港故宮與多名藝術家合作。(陳詠琳攝)

作曲家、敲擊樂手及媒體藝術家陳庭章的《籟》則以聽覺呼應展覽。他分享，訪京導賞團了解到中國傳統園林設計包含道家思想，強調天籟、地籟、人籟的三瑟和鳴。而他創作《籟》，用雨聲器內物料流動的聲音模擬水聲，並以敲擊樂器演奏以機械工程和編程所創的旋律，讓電子裝置發出大自然的聲音。

此外，博物館將舉辦一系列教育活動，讓訪客對展覽作品與其文化意義有更深入了解。

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