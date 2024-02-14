香港故宮「從波提切利到梵高」展增科研元素 揭名畫秘密——紅衣男孩原來穿黃衫

香港故宮文化博物館正展出「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特別展覽，今次展覽的一大特色是結合科學元素，在展覽特設教育空間「探索名畫的秘密」，如著名的英國肖像畫家湯瑪斯筆下《紅衣男孩》經過對顏料的科學分析後，才發現小男孩本身穿著的是「黃衣」。展覽介紹英國國家美術館透過科學與修復研究，分析畫作背後所經歷的修改，揭示畫作不為人知的秘密。
圖、文︰朱慧恩
「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特別展覽共展出52件橫跨400多年歷史的大師級畫作。香港故宮文化博物館副研究員楊悅庭表示，今次是香港故宮開館以來，首次使用該展廳以外的長廊作展覽用途，以「探索名畫的秘密」為題，展示了多張展廳內的名畫作技術分析，如《查理斯‧威廉‧蘭姆頓肖像》(紅衣男孩)等。是次展覽早前已分別於上海及首爾等亞洲不同城市舉行，但香港是唯一一個地方結合科學元素。楊悅庭解釋，現時香港十分流行STEM教育，希望大眾、尤其是學生，能夠了解藝術如何與科技結合。
展覽入口，映入觀眾眼簾的是由英國肖像畫家湯瑪斯‧羅蘭士(Thomas Lawrence)創作的《查理斯‧威廉‧蘭姆頓肖像》(紅衣男孩)。雖然現在看來小男孩穿的是紅衣，但經過對顏料的科學分析後，才發現小男孩本身穿著的是「黃衣」。
研究內容鮮有公開展出
另一幅由意大利畫家提香(Titian Vecellio)創作的《女子肖像》(達爾馬提亞女人)，表面上畫的是一個直視觀眾的紅衣女子，但經過X射線和紅外線等影像技術，會發現提香在創作時曾多處修改，例如畫面右上角原本有一扇圓形窗戶；女子右臂本是曲起，手指微彎搭在腰間，但後來提香畫了一塊布蓋住女子的手。
楊悅庭指，是次於教育空間展出的科學與技術研究內容，均由英國國家美術館提供，以往多用於學術研究，鮮有公開展出。她續指，透過這些科學研究，能讓後世辨別畫作真偽、畫作誰屬等，是十分重要的研究。此外，教育空間還展出了一些礦物和來自世界各國的顏料，告訴觀眾西方藝術其實有著全球性的聯繫。