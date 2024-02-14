香港故宮「從波提切利到梵高」展增科研元素 揭名畫秘密——紅衣男孩原來穿黃衫

香港故宮文化博物館正展出「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特別展覽，今次展覽的一大特色是結合科學元素，在展覽特設教育空間「探索名畫的秘密」，如著名的英國肖像畫家湯瑪斯筆下《紅衣男孩》經過對顏料的科學分析後，才發現小男孩本身穿著的是「黃衣」。展覽介紹英國國家美術館透過科學與修復研究，分析畫作背後所經歷的修改，揭示畫作不為人知的秘密。 圖、文︰朱慧恩

楊悅庭

「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特別展覽共展出52件橫跨400多年歷史的大師級畫作。香港故宮文化博物館副研究員楊悅庭表示，今次是香港故宮開館以來，首次使用該展廳以外的長廊作展覽用途，以「探索名畫的秘密」為題，展示了多張展廳內的名畫作技術分析，如《查理斯‧威廉‧蘭姆頓肖像》(紅衣男孩)等。是次展覽早前已分別於上海及首爾等亞洲不同城市舉行，但香港是唯一一個地方結合科學元素。楊悅庭解釋，現時香港十分流行STEM教育，希望大眾、尤其是學生，能夠了解藝術如何與科技結合。 展覽入口，映入觀眾眼簾的是由英國肖像畫家湯瑪斯‧羅蘭士(Thomas Lawrence)創作的《查理斯‧威廉‧蘭姆頓肖像》(紅衣男孩)。雖然現在看來小男孩穿的是紅衣，但經過對顏料的科學分析後，才發現小男孩本身穿著的是「黃衣」。