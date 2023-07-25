香港故宮｜推出全新「凝視三星堆」展覽　9月27日起調整入場收費 (附最新價格表)

香港故宮文化博物館宣布，踏入營運第2年，將更新博物館的常設專題展覽，並繼續為觀眾帶來全新的特別展覽，包括今年下旬推出的「凝視三星堆──四川考古新發現」（「凝視三星堆」）和與英國國家美術館合辦的兩大特展。館方同時宣布由9月27日起調整標準門票的入場門票收費，並公布「凝視三星堆」特別展覽票價。

香港故宮博物館在過去一年，共舉辦12個大型展覽，除以輪換方式展示來自故宮博物院的珍貴文物，更與世界其他重要博物館等文化機構合作，將極具歷史、文化及藝術價值的珍貴文物到香港。在專題展覽方面，館內多個展廳（包括展廳 4、6、7）將陸續推出全新展覽，包括與故宮博物院合辦的故宮珍藏古代繪畫展；以及由香港藝術家創作的多媒體藝術裝置展。

香港故宮文化博物館於9月起亦特設特別展覽，包括今年9月27日起，於展廳8舉辦為期三個半月的「凝視三星堆」特別展覽，以及今年11月份於展廳9舉辦與英國國家美術館，合辦為期四個半月的特別展覽。

香港故宮｜9月27日起調整新入場收費

香港故宮文化博物館亦宣布，由 2023年9月27日（星期三）開始將調整入場門票價格，當中成人標準門票（可參觀展廳 1 至 7）將由港幣50元正，調整至港幣60元正；半價特惠門票為港幣 30元正。

至於特別展覽門票方面，於9月27日（星期三）起於展廳8向公眾開放的「凝視三星堆」特別展覽，門票定價為港幣150元正（可參觀展廳1至7及8）；半價特惠門票則為港幣75元正；而日後其他特別展覽的門票價格將適時公布。

至於新一年「香港故宮之友」4個全年會籍類別價格將維持不變，包括個人（港幣 600 元）、雙人 （港幣 1,000 元）、青年及長者（港幣 300 元）及家庭（港幣 1,200 元，包括兩位成人及一位 7 至 11 歲小童或全日制學生）。「香港故宮之友」可全年不限次數參觀博物館專題展覽（展廳 1 至 7）、獲贈參觀特別展覽的進場碼、優先預約博物館特選活動及節目，以及享有博物館禮品店和本館餐廳九折優惠等精彩禮遇。