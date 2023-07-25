香港故宮｜推出全新「凝視三星堆」展覽　9月27日起調整入場收費 (附最新價格表)

香港故宮文化博物館宣布，踏入營運第2年，將更新博物館的常設專題展覽，並繼續為觀眾帶來全新的特別展覽，包括今年下旬推出的「凝視三星堆──四川考古新發現」（「凝視三星堆」）和與英國國家美術館合辦的兩大特展。館方同時宣布由9月27日起調整標準門票的入場門票收費，並公布「凝視三星堆」特別展覽票價。
香港故宮｜推出全新「凝視三星堆」展覽
香港故宮文化博物館於9月起亦特設特別展覽，包括今年9月27日起，於展廳8舉辦為期三個半月的「凝視三星堆」特別展覽，以及今年11月份於展廳9舉辦與英國國家美術館，合辦為期四個半月的特別展覽。
香港故宮博物館在過去一年，共舉辦12個大型展覽，除以輪換方式展示來自故宮博物院的珍貴文物，更與世界其他重要博物館等文化機構合作，將極具歷史、文化及藝術價值的珍貴文物到香港。在專題展覽方面，館內多個展廳（包括展廳 4、6、7）將陸續推出全新展覽，包括與故宮博物院合辦的故宮珍藏古代繪畫展；以及由香港藝術家創作的多媒體藝術裝置展。
香港故宮｜香港故宮相關照片：
香港故宮｜9月27日起調整新入場收費
香港故宮文化博物館亦宣布，由 2023年9月27日（星期三）開始將調整入場門票價格，當中成人標準門票（可參觀展廳 1 至 7）將由港幣50元正，調整至港幣60元正；半價特惠門票為港幣 30元正。
至於特別展覽門票方面，於9月27日（星期三）起於展廳8向公眾開放的「凝視三星堆」特別展覽，門票定價為港幣150元正（可參觀展廳1至7及8）；半價特惠門票則為港幣75元正；而日後其他特別展覽的門票價格將適時公布。
至於新一年「香港故宮之友」4個全年會籍類別價格將維持不變，包括個人（港幣 600 元）、雙人 （港幣 1,000 元）、青年及長者（港幣 300 元）及家庭（港幣 1,200 元，包括兩位成人及一位 7 至 11 歲小童或全日制學生）。「香港故宮之友」可全年不限次數參觀博物館專題展覽（展廳 1 至 7）、獲贈參觀特別展覽的進場碼、優先預約博物館特選活動及節目，以及享有博物館禮品店和本館餐廳九折優惠等精彩禮遇。
香港故宮｜場內新入場收費（9月27日生效）
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香港故宮｜吳志華：繼續肩負文化推廣使命
香港故宮文化博物館館長吳志華博士表示，博物館踏入營運第二年，香港故宮文化博物館聚焦與中外頂尖文化機構合作策展高質素展覽，弘揚中華優秀傳統文化，促進中外文化藝術交流。
此外，在檢討及釐定票價時，除考慮到來年各個重點展覽在借展、保險、運輸、布展和文物維護等各方面均涉及龐大開支外，亦希望在維持博物館的可持續營運以及市民及遊客的負擔能力之間取得平衡，兼顧社會不同階層所需，繼續肩負文化推廣的使命。