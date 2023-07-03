香港故宮｜收費展貴科學館藝術館3至11倍　議員指若加價須平衡基層學生需要

開幕一周年的西九文化區故宮文化博物館今日（7月1日）起取消周三免費優惠，改為派發12萬免費門票予有需要公眾。館長吳志華指，過去預約周三參觀的觀眾只有35%出席率，造成浪費，而截至昨日（30日）有近126萬名訪客參觀。

他又表示，現時門票佔博物館收入一半，較國際其他博物館理想，但故宮館沒有接受政府恆常資助，加上維持高質素展覽水平的花費巨大，故館方未來需研究增加門票收費等財務方案，館方亦會從博物館的租務及文創產品等方面着手，以支持博物館的營運。

M+門票120元貴絕主流博物館

翻查各博物館收費資料，以成人標準門票計，現時西九文化區M+博物館在本港主流博物館中收費最貴，門票售120元，而專題展覽收費亦不低，例如5月完結的「草間彌生：一九四五年至今」展覽成人門票為240元，本月29日開幕的「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」收費140元。

故宮文化博物館的成人標準門票售50元，特別展覽收費120元，可觀看現時正舉辦的「金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」和「百樣玲瓏 ─ 卡地亞與女性」展覽。

本港私營博物館中以海事博物館最具規模，其標準入場收費為30元。而主打旅客生意的香港杜莎夫人蠟像館，入場門票正價達290元，但設有預訂優惠。

康文署博物館特別展覽售10至30元

康文署博物館方面，藝術館、歷史博物館和海防博物館免費參觀，太空館和科學館一般門票收費分別為10元及20元，科學館正舉辦的天生「我『材』─ 材料科學與設計」收費30元，藝術館舉辦的「虛擬凡爾賽宮之旅」和「無中生有 － 香港電影美術及服裝造型展」均收費10元。若與故宮博物館120元的特別展覽比較，故宮展覽收費高於藝術館和科學館收費展覽3倍至11倍。

鄭泳舜質疑加價是否唯一方法

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜表示，理解故宮博物館涉及文物保育，開支龐大，且需要自負盈虧，需要財政資源持續健康發展，但質疑加價是否唯一方法，鼓勵以其他方法增加收入，「外國博物館有比較多旅遊產品和紀念品，我留意到故宮這方面不算很多」。他亦指，博物館有公眾教育功能，舉例入場門票達120元的M+博物館在剛過去的七一免費入場，「都見到好多人排隊，（證明）價錢是考慮」，故建議故宮博物館若決定加價，需要平衡公眾功能和基層需要，倡增加派發免費門券予基層人士及學生。

故宮博物館首年有126萬人參觀，鄭泳舜指多人參觀是好事，但現時包括旅客亦只有百多萬人入場，證明很多希望參觀的港人仍未入場，未來仍有很大空間吸引更多人參觀。



本港公私營博物館門票及收費

博物館 成人門票收費 正舉行的特別/專題展覽收費

西九文化區及私營博物館︰

‧故宮文化博物館 50元 金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器、百樣玲瓏 ─ 卡地亞與女性（120元）

‧M+博物館 120元 宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母（7月29日開幕、140元）

‧海事博物館 30元 ---

‧香港新聞博覽館 免費 ---

‧大館 免費 ---

‧亞洲協會香港中心 免費 ---

‧香港杜莎夫人蠟像館 290元* ---

康文署博物館#︰

‧香港太空館 10元 ---

‧香港科學館 20元 天生我「材」─ 材料科學與設計（30元）

‧香港文化博物館 免費 虛擬凡爾賽宮之旅（10元）、無中生有 － 香港電影美術及服裝造型展（10元）

‧香港藝術館 免費 ---

‧海防博物館 免費 ---

‧香港歷史博物館 免費 ---

資料來源︰各博物館網站

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