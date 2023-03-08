香港故宮「百樣玲瓏」藝術珍品　展出300件卡地亞珠寶配飾

展覽透過講述歷史上多位重要女性與卡地亞之間的故事，追溯女性與珠寶之間 的密切關係，其中會按主題共分4個部分，分別是「皇室與貴族女性：優雅與名望」、「女性新姿：打破傳統」、「好奇尚異：跨文化靈感」，及「非凡女性：璀璨新傳奇」等。展出的珍品來自多位舉足輕重女性的珍藏，包括摩納哥王妃嘉麗絲．姬莉、著名演員伊莉莎白．泰萊、林青霞與劉嘉玲，以及女企業家何超瓊等。

香港故宮文化博物館(香港故宮)今日(8日)指，將在4月14日至8月14日舉行「百樣玲瓏──卡地亞與女性」特別展覽。展覽由香港故宮策劃主辦，並由卡地亞支持，為全球首個以女性在卡地亞發展史上的獨特地位與影響為主題的大型展覽，當中將展出約300件卡地亞藝術珍品，包括從19世紀至今的珠寶、鐘錶、珍寶、配飾及文獻。

溫莎公爵夫人收藏美洲豹胸針為亮點

展覽其中一大亮點為貞．杜桑(1887–1976 年)的故事。她最具代表性的作品之一是她於1949年設計、並為溫莎公爵夫人所收藏的美洲豹胸針，美洲豹象徵力量、勇氣及自主，從此成為了卡地亞的標誌性圖案。

展覽亦呈現中國藝術對卡地亞珠寶在設計風格、圖案、材料和工藝方面的啟發，探索中國美學對世界女性生活方式和時尚的深遠影響。香港故宮館長吳志華期望是次「百樣玲瓏」展，可讓觀眾透過精美的展品和它們背後傳奇女性的動人故事，探尋女性由古至今的地位和影響，開啟東西方美學之間的對話。

特別展覽門票(可參觀所有博物館展廳)成人門票票價為120元，特惠門票為60 元。觀眾可於下周二(14日)起在西九文化區網上購票平台和票務夥伴平台購買或預訂門票。