香港故宮｜與林鄭秘密籌建惹批評 馮程淑儀：當時堅持正確

西九管理局行政總裁馮程淑儀約5年前以民政局常秘身份，與時任政務司長林鄭月娥一同籌建香港故宮文化博物館，現則以西九管理局行政總裁見證香港故宮開幕。她受訪時表示：「覺得當時我哋堅持係好正確」，亦感到安慰。

她回憶2016年底首次對外公布建館計劃時，「好似平地一聲雷，全世界都唔知我哋諗緊呢樣嘢」，保密亦滴水不漏。她稱初時反應不俗，惟受當時社會氣氛影響，「與國家有關的都戴有色眼鏡，都有啲風波」。

而籌建期間，馮程淑儀一度調任創新辦總監，再2020年底借調西九署任行政總裁，去年10月坐正。她坦言：「頭尾5年風波不少，但終於都開到幕。」期間經歷疫情令工程進度延誤、展櫃延遲到達、工人染疫等，「大家中間嘅付出，非筆墨可以形容，好辛苦。」

故宮文物來港量多 需國務院批准

故宮文物出境一般每次不能超過120件，當中一級文物不能超過10%。惟今次北京故宮對港借出文物多達914件，當中116件為一級文物，佔18%。西九管理局行政總裁馮程淑儀透露，過程需要國務院批准，購買的藝術保險和恐襲保險要由全球10幾間保險公司合力承保，並分5班飛機由專人護送，市民入場亦要經安檢。

至於香港故宮展品日後會否「無以為繼」，她指北京故宮多達186萬件文物，「我哋展一世都展唔完」。她又指：「佢同我哋嘅盟約係一生一世，走咗一批又會嚟另一批。」她相信下一批來港的故宮文物以至一級文物數量應不會少於今次。

建自家館藏 標準與故宮看齊

香港故宮亦開始建立自己的館藏，至今獲捐贈約千件文物，包括橫跨3,000年歷史的946件金器。馮程淑儀指，香港故宮對館藏亦有要求，水平要與北京故宮看齊。

被問到香港故宮至今有否與台北故宮聯繫和合作，她指以往工作層面上有保持聯繫，近幾年則「暫時停咗落嚟」。她期望日後能促成兩岸三地文物放在同一地點展覽，相信會是「好震撼嘅場面」。