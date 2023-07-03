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2023-07-03 13:39:00

香港故宮｜開幕一周年近130萬名訪客參觀　本月起停止周三免費入場

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香港故宮文化博物館開幕一周年 近130萬名訪客參觀 (李睿哲攝)

香港故宮文化博物館開幕一周年 近130萬名訪客參觀 (李睿哲攝)

香港故宮文化博物館慶祝開幕一周年。館長吳志華今日（3日）表示，博物館截至7月2日共有126萬名訪客參觀，於7月1日當日亦錄得有7600多名訪客參觀，破創館以來新高。

本月起停止周三免費入場

館方提醒由本月開始，停止星期三免費開放予公眾參觀展廳1至7的安排。吳志華指，過去預約星期三出席的觀眾只有35%，出現浪費情況，希望將免費門票精準給有需要人士，未來計劃將派發12萬張門票給有需要公眾。他指出，博物館現時沒有接受政府恒常資助，未來需探討財務上可持續方案，包括檢討門票上調空間，會從租務及文創產品等方面着手，以支持博物館的營運。

吳志華又提到，博物館未來將有多個大型展出，包括為慶祝國慶而策劃的四川三星堆遺址出土文物展、英國國家美術博物館的珍藏展覽及與故宮博物館合作的書畫展覽等。

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第五批輪換展品在港展出 為期3個月

館方亦宣布，向故宮博物院借展的第五批新輪換展品，共51件珍貴文物，已於1、2及5號展廳亮相，展出時間為期3個月至2023年9月下旬。館方指，這批新展品大部分是首次在港展出，第五批故宮博物院借展重要文物包括：1號展廳展出的細緻描繪光緒皇帝大婚典禮場景的「交泰殿陳設冊寶圖」（《光緒帝大婚典禮全圖》）、目前已知唯一存世的「皇后之寶」（清末皇帝溥儀賜予皇后婉容的金印）；2號展廳展出的油墨銅板印刷版畫珍品「花園正面」（《圓明園西洋樓二十景圖》）、及紙本設色立軸《弘曆薰風琴韻圖》；5號展廳展出的國家一級文物的竹刻：明末竹刻家濮澄的「濮澄款松樹紋壺」，及清初封錫爵的「封錫爵款白菜式筆筒」。

第五批故宮博物院借展文物精選珍品

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