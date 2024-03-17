香港故宮3月底展出圓明園逾190件文物　一睹清朝皇帝園居生活

香港故宮文化博物館即將「上新」了！博物館將於3月底舉辦今年首個大型特別展覽「香港賽馬會呈獻系列：圓明園——清代皇家園居文化」， 逾190件與圓明園相關珍貴文物將隆重登場，齊來看看有甚麽精彩亮點吧！
文章出處：「當代中國」網站
2024香港故宮首個特展 圓明園展3月20日開幕
自2022年7月開幕以來，香港故宮文化博物館（下稱香港故宮）已呈獻了16個專題和特別展覽，展出來自故宮博物院，還有世界重要文化機構的珍藏，吸引過百萬參觀者。
2024年，香港故宮將呈獻全新展覽陣容，首個大型特別展覽為「香港賽馬會呈獻系列：圓明園——清代皇家園居文化」，3月20日起於展廳8正式開放參觀，門票3月1日起開售。
本次圓明園展覽，將展出超過190件與圓明園相關的珍貴文物，通過介紹園林布局的象徵涵義、時令節慶的豐富活動，以及皇室成員的園居故事和藝文雅趣，全方位展示圓明園的面貌。
3類必看文物 香港故宮圓明園展 重現皇家園林輝煌
圓明園作為清代5代帝王園居理政的主要場所，也是中國傳統造園藝術的巔峰之作。本次展出的190件圓明園珍貴文物中，涵蓋書畫、器物、燙樣（建築模型）等，重現這座清代著名皇家園林昔日的輝煌。
到底有哪些重點文物？首先在書畫方面，分別有《雍正帝牡丹臺觀花行樂圖》、《喜溢秋庭圖》、《乾隆帝元宵行樂圖》等著名畫作，展現出充滿詩情畫意的清代皇家園居文化。
建築方面，有來自圓明園萬方安和殿及九洲清晏殿的燙樣。燙樣是古代供皇上御覽而製造的立體建築模型，這項古老技藝曾面臨失傳，因此尤為珍貴。
除了燙樣，展覽中亦會展出多個由圓明園遺址出土的珍貴建築構件，不僅讓大家大飽眼福，也能讓大家對中國園林藝術有更深入的了解。
除了上述介紹的「香港賽馬會呈獻系列：圓明園——清代皇家園居文化」特別展覽外，今年香港故宮將陸續推出一系列不同類型的精彩展覽，大家可以到博物館官網查閲更多展覽資訊。
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