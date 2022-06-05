熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證 賞你食 新盤 報稅 姜濤 猴痘 烏克蘭局勢 周顯
返回
本地
2022-06-05 17:15:54

香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物

分享：
香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物

故宮博物院借展的900多件珍貴文物陸續運抵香港故宮文化博物館。(香港故宮文化博物館)

香港故宮文化博物館宣布，來自故宮博物院的914件珍貴文物已獲中央政府批准赴港，將於7月在香港故宮開幕展中亮相。文物展期由一個月至逾一年不等，部分文物需輪換展出，更有一些文物展品今次展出後，須回到故宮博物院「休眠」數年。香港故宮指出，914年展品從故宮逾186萬件藏品中精選，當中166件一級文物屬「國寶」級別，佔借展品18%，絕大部分首次在香港展出。其中開幕展之一——「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐未元書畫」匯聚35件遠至唐宋時期的書畫經典名作，是近15年來故宮所藏古代晝畫瑰2寶最大規模一次出境展覽。

開幕展體現中外文化交流

來港故宮文物涵蓋故宮博物院藏品繪畫、書法、青銅器、陶瓷、金銀器、琺瑯、、玉器、漆器、玻璃、璽印、織繡、首飾、雕塑、圖書典籍、古代建築等。時間跨度為五千年。香港故宮指，今次獲借914件展品，是故宮博物院自1925年成立以來，最大規模的藏品出境外借；將與故宮博物院的策展團隊會以宏觀文化史角度，透過文物背後的故事，帶領觀眾走入紫禁城， 講述紫禁城由皇宮到博物館的轉變歷程。展品中亦有外國文物，體現中外文化交流與通融。

香港故宮文化博物館董事局主席陳智思指，故宮代表著中國古代藝術文化的頂峰，當中的文物蘊藏了中華民族數千年優秀傳統文化的底蘊；衷心感謝中央政府，包括文化和旅遊部、國家文物局、故宮博物院等多個單位，以及香港特別行政區政府的支持，讓914件故宮博物院的稀世奇珍出宮，在香港故宮展出。香港故宮文化博物館館長吳志華提到，每件展出的故宮文物都有其獨特的歷史、文化、藝術和科學價值，展現中華文化的源遠流長、博大精深。香港故宮以嶄新的策展手法，結合新科技、新媒體，展出故宮博物院的珍藏；熱切期待香港故宮七月開幕，向中外訪客呈獻這些藝術珍品，與公眾分享它們背後有趣的故事。

香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物

13件來自羅浮宮珍藏同時展出互鑑

開幕展將使用9個展廳，展廳1和2為兩個專題展覽「紫禁萬象」及「紫禁一日」，介紹明清紫禁城及清代宮廷生活。展廳3、4和五則聚焦陶瓷、清代帝后畫像和工藝珍寶。展廳8和9為兩個特別展覽，將展示中國古代晝畫瑰寶和以馬為主題的珍品。為體現香港故宮「連繫」的立館理念，開幕展除貫通古今，亦致力促進中外文化交流，於展廳9的「馳聘天下：馬文化藝術」展覽中，同時展出13件來自羅浮宮的珍藏，與故宮文物互鑑。

至於展廳6及7主題則分別為「同賞共樂：穿越香港收藏史」及「古今無界：故宮文化再詮釋」。

香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物 香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受