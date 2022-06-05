香港故宮7月展出914件故宮博物院文物 包括166件「國寶」級一級文物

香港故宮文化博物館宣布，來自故宮博物院的914件珍貴文物已獲中央政府批准赴港，將於7月在香港故宮開幕展中亮相。文物展期由一個月至逾一年不等，部分文物需輪換展出，更有一些文物展品今次展出後，須回到故宮博物院「休眠」數年。香港故宮指出，914年展品從故宮逾186萬件藏品中精選，當中166件一級文物屬「國寶」級別，佔借展品18%，絕大部分首次在香港展出。其中開幕展之一——「國之瑰寶：故宮博物院藏晉唐未元書畫」匯聚35件遠至唐宋時期的書畫經典名作，是近15年來故宮所藏古代晝畫瑰2寶最大規模一次出境展覽。

開幕展體現中外文化交流

來港故宮文物涵蓋故宮博物院藏品繪畫、書法、青銅器、陶瓷、金銀器、琺瑯、、玉器、漆器、玻璃、璽印、織繡、首飾、雕塑、圖書典籍、古代建築等。時間跨度為五千年。香港故宮指，今次獲借914件展品，是故宮博物院自1925年成立以來，最大規模的藏品出境外借；將與故宮博物院的策展團隊會以宏觀文化史角度，透過文物背後的故事，帶領觀眾走入紫禁城， 講述紫禁城由皇宮到博物館的轉變歷程。展品中亦有外國文物，體現中外文化交流與通融。

香港故宮文化博物館董事局主席陳智思指，故宮代表著中國古代藝術文化的頂峰，當中的文物蘊藏了中華民族數千年優秀傳統文化的底蘊；衷心感謝中央政府，包括文化和旅遊部、國家文物局、故宮博物院等多個單位，以及香港特別行政區政府的支持，讓914件故宮博物院的稀世奇珍出宮，在香港故宮展出。香港故宮文化博物館館長吳志華提到，每件展出的故宮文物都有其獨特的歷史、文化、藝術和科學價值，展現中華文化的源遠流長、博大精深。香港故宮以嶄新的策展手法，結合新科技、新媒體，展出故宮博物院的珍藏；熱切期待香港故宮七月開幕，向中外訪客呈獻這些藝術珍品，與公眾分享它們背後有趣的故事。