香港故宮7月2日開幕 普通門票50元 特別展120元

通關無期，但港人不用赴京亦可欣賞故宮珍藏。香港故宮文化博物館將於下月2日正式向公眾開放，成人標準門票票價50元，特別展覽門票則120元，下周二(14日)網上預先售票。去年M+開幕後免費開放一年，但香港故宮僅提供逢周三免費入場安排，並不包括特別展覽。香港故宮指博物館需自負盈虧，當中保安和保險費用非常高昂，故需要收費；又強調常設展覽已涵蓋84%故宮借出的文物，門票收費相對世界同級博物館亦「非常具吸引力」，預計首年可吸引到150萬人次入場。

香港故宮文化博物館昨公布票務安排，購標準門票者可參觀1至7號常設展廳；特別展覽門票除可到該7個展廳，更可參觀額外兩個特別展廳。小童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士、綜援人士可獲半價優惠。

香港故宮將於下周二(14日)起公開發售門券，開幕首3個月不設現場售票，公眾須在香港故宮網站、西九文化區網站和手機應用程式，以及Klook、中國旅行社和飛豬旅行的網上平台購票。開館首年，公眾可逢周三免費入場參觀 ，但仍須經網上預約。香港故宮亦預留15萬張標準門票，由企業和機構贊助派送予弱勢社群，香港故宮已率先獲贊助當中10萬張門票。

首年周三免費入場

被問到香港故宮未有首年免費開放安排，香港故宮文化博物館董事局主席陳智思指，博物館需要自負盈虧，加上絕大部分展品借自故宮博物院，涉及大量國寶級文物，保險、運輸要求都非常高規格，單是保安費已佔香港故宮絕大部分開支。而博物館每年營運開支約3億元，門票收入料承擔三成，即約9千萬元。

特別展廳門票高達120元，夫婦帶同兩名子女到場一家四口單是門票已近400元。香港故宮指，北京故宮今次借出合共914件文物，常設展覽已涵蓋當中84%文物，而標準門票收費(50元)相對世界同級博物館亦「非常具吸引力」。館方料香港故宮每天可接待約7,000人，開幕初期連同社交距離措施則每日接待5,000人；首年可吸引150萬人次入場。