香港故宮9月27日加價 標準票60元特別展150

香港故宮文化博物館9月27日起調整標準門票的入場門票收費，增幅兩成，當中成人標準門票(可參觀展廳1至7)將由50元增至60元；半價特惠門票為30元。另外，博物館公布同日於展廳8舉辦為期3個半月的「凝視三星堆」特別展覽(可參觀展廳1至7及8)，門票定價為150元，較現時特別展覽120元高25%；半價特惠門票為75元。館長吳志華表示，在檢討及釐定票價時，除考慮到來年各個重點展覽在借展、保險、運輸、布展和文物維護等各方面均涉及龐大開支外，亦希望在維持博物館的可持續營運以及市民及遊客的負擔能力之間取得平衡。

香港故宮文化博物館昨宣布，踏入營運第2年，將更新博物館的常設專題展覽，並繼續為觀眾帶來全新的特別展覽，重點包括9月27日起於展廳8舉辦為期3個半月、聚焦三星堆遺址和四川地區考古新發現的「凝視三星堆」特別展覽，以及11月舉辦與英國國家美術館合辦為期4個半月的特別展覽。

至於「香港故宮之友」4個全年會籍類別價格將維持不變，包括個人(600元）、雙人(1,000元)、青年及長者(300元）及家庭(1,200元，包括兩位成人及一位7至11歲小童或全日制學生）。「香港故宮之友」可全年不限次數參觀展廳1至7等。