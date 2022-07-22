香港教育及職業博覽開幕 應屆考生望了解海外升學資訊

一連4日的香港教育及職業博覽於昨(21日)在會展中心舉行，博覽分「教育」及「職業」兩大專區，職業專區方面，除有政府部門設攤位外，亦有不少企業做現場招聘。教育區亦有不少應屆文憑試(DSE)考生到場，因未能修讀本地大學的心儀科目，考慮出外升學。亦有明年考DSE學生為中學畢業後繼續升學作準備。主辦的貿發局預料，可提供超過2,700個就業機會。

今年博覽吸引超過780間代表18個國家和地區的教育機構、政府部門、專業學會及私營機構參與；「教育」區設4個展區，除本地教育外，亦有海外及內地升學、持續進修和暑期工作和實習計劃的「青年廣場」區。到場的應屆DSE考生梁同學在文憑試考獲22分，直言成績不達心儀的城大獸醫學要求。他正了解護士學相關的資訊，但坦言並不肯定自己是否真的合適相關學科，故昨到展覽參觀以了解不同升學資訊。他亦表示自己有意海外升學，惟對相關資訊不太了解，希望透過展覽中搜集更多資料再作考慮，希望「幫自己留個後路」。

有海外升學攤位職員邱先生指，因昨是展覽首日，查詢海外升學資訊的人士大部分為應屆考生，主要想了解還有甚麼海外學校招收學生、現時報名能否趕及下學期上課等。他提到，查詢澳洲和加拿大的學生最多，除關注升學資訊外，亦會問及移民相關的問題，相信與上述國家設有針對年輕人的移民政策有關。他又指，昨日的人流不算多，相信人流集中在周末及周日。

政制內地局設攤位介紹大灣區

職業專區分成兩大展區，「職業」展區有不同機構分析行業前景，為公眾帶來職場的最新行情；「招聘廣場」設多間求職平台及公私營機構進行現場招聘。警務處今年續在博覽內設攤位，警隊招募組警司陳純青表示，市民可即時報名並做體能考核。他補充指今個財政年度目標招聘1,350名警員、240名見習督察，上月舉辦的警隊招募日參與人次達逾2,600人，當日收到逾900人報名，招募以好方向進展。另外，政制及內地事務局轄下的粵港澳大灣區發展辦公室在博覽期間，介紹大灣區發展、就學、就業和創業等方面的機遇。

此外，勞工局福局長孫玉菡，在開幕儀式致辭時表示，疫情期間持續進修基金已令5萬人受惠， 基金8月起將會取消申請年齡上限，資助金額亦會增至每年2.5萬元，以鼓勵僱員學習新技能。