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2023-09-29 04:30:52
日報

香港整體開心指數創2018年以來新低 近三成人自覺精神不健康

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香港整體開心指數

和富社會企業「香港開心D」昨公布香港整體開心指數，指數創自2018年以來新低。

疫情復常，但復甦速度不似如期，加上過去數年港人在疫下生活身心俱疲；有調查發現，結果顯示「香港整體開心指數」，以十分滿分，跌破6分只有5.88分，較疫情時更低，創自2018年的新低。近三成人認為自己精神不健康，當中照顧者的精神狀態更差。團體認為，個人層面應刻意預留時間空間休息和放鬆，有需要時向信任朋友傾訴或尋求專業協助；政府亦應重點關注照顧者，待業人士和青年人的精神健康，並提供更多戶外空間和室內設施等，讓市民地方「喘息放空」。

調查由和富社會企業「香港開心D」主辦，7月18至23日在網上收集了1,283份問卷，結果顯示香港整體開心指數，以10分滿分，今年只有5.88分，較2020至2022年介乎6.16至6.59分低。兩成四人覺得自己不開心，比例較去年增10個百分點。四成半人覺自己開心。

逾半人有中度至重度抑鬱症狀

香港人的精神健康狀態不如去年表現，平均分由2022年的6.38下降至2023年的5.67。認為自己精神不健康的人士由2022年的16.7%增加到2023年的29.7%。照顧者(5.31分)，18至24歲的青年(5.26分)和待業者(4.83分)精神健康最差。超過一半市民有中度至重度的抑鬱情緒症狀，有16.8%人幾乎每天感疲倦或沒有活力；12.8%幾乎每天入睡困難、睡不安穩或睡眠過多；10.9%幾乎每天做事時提不起勁或沒有樂趣。

香港開心D顧問及東華學院護理學院副院長(研究)、中西醫護及復康中心總監及教授林清教授指，雖然疫後社會要求或希望香港人復常、經濟復常、生活復常，但數據顯示港人身心靈未復常。要社會真正復常，要先解決港人內在情緒和精神健康的問題。團體指，市民評估自己的狀況，預留時間空間休息和放鬆；學校盡早引導和幫助學生探索人生目標、價值和意義，加強心理、情緒管理教育；僱主可考慮為員工加添情緒健康支援的服務和福利；政府應重點關注照顧者、待業人士和青年人的精神健康。

立法會議員、香港開心D聯席主席狄志遠表示，樂見政府近期對支援照顧者的重視，但針對照顧者經濟支援受惠人數較少，社區支援服務仍然不足，希望當局繼續完善支援照顧者政策。他又指，樂建政府推廣的「夜經濟」，但提醒要有開心情緒，市民才會樂於消費。

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