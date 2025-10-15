香港整體開心指數5.95分 創疫後新高 GEN Z最不開心 GEN Y最抑鬱

開心是保持身體健康的良藥，惟香港生活壓力大，並非人人都能笑口常開。有一直關注港人開心情況的社企，公布最新「香港整體開心指數」調查結果，今年整體開心指數為5.95分，創疫後新高，惟仍未回復至疫情前水平。而在不同年齡層中，又以Z世代、即18至28歲年齡層的得分最低，為5.74分。專家建議，應強化教育根基，培育資訊素養與實踐力；建構串聯校園和職場的家庭支援系統等，以加強青少年的心理質素及抗逆力。

此外，調查首次以不同世代的年齡分組分析，其中以Z世代(1997至2012)的得分最低，為5.74分。Y世代(29至44歲)緊隨其後，得5.9分；X世代(45至60歲)得5.96分。而得分最高為嬰兒潮世代(61歲或以上)，得分6.63分，是最為開心的一群。報告指出，傳統上的開心是「年輕時較高、中年降至低谷、老年再回升」的U型曲線已漸變模糊，Z世代成最不開心的一群。報告稱，上述轉變與近年國際研究發現相符。

和富社企「香港開心D」今年7月23日至8月15日期間，收集合共2,067份有效問卷，採用線上調查，並委託東華學院護理學院以面談方式進行。結果顯示，2025年香港整體開心指數在10分滿分中，得分5.95分，較去年的5.63分高，是連跌兩年後首見回升，創疫後新高；惟仍未回復至疫情前、即2020年6.16分的水平。

Z世代的角色轉變致期望落差

「香港開心D」聯席主席陳美娟表示，Z世代在互聯網和科技發展中成長；且處於完成學業或即將畢業的時期，面對角色轉變，或會對自我或他人的期望產生落差。

調查又發現，港人在價值觀的「認知、情感、實踐」3個層面上呈現逐年下滑的趨勢，其中「尊重、誠信、包容與責任」等價值觀的分數均比往年輕微下跌，僅「關愛」一項維持不變。「誠信」已連續3年出現「知情行」最不合的狀況。

Y世代多照顧者 心理健康分數最差

調查揭示，每個世代面臨不同困境，其中Z世代的心理資本與價值觀最薄弱。Y世代受到外在環境因素影響，他們對經濟狀況感到焦慮，調查顯示，86%的Y世代自評個人經濟狀況處於「惡劣」、「差」或「一般」，對整體經濟狀況排名最低。此外，由於Y世代大部分人屬照顧者，令其心理健康和抑鬱情緒症狀的分數最差。至於嬰兒潮世代的開心指數雖則較高，但其身體健康狀況和社會幸福感較低，兩項因素是保持開心的隱憂。

引導學生合乎道德地運資訊科技

和富社企研究及倡議督導委會員主席林筱魯建議，面對科技資訊浪潮，必須從教育根基着手，首要工作是提升中小學教育的資訊素養，讓其能有效引導學生有效且合乎道德地運用資訊及資訊科技。此外，亦要建立從校園到職場的心理銜接服務及過渡支持，並推出「4Rs」(休息(Rest)、放鬆(Relaxation)、人際關係(Relationship)、抗逆力(Resilience))職場版心理健康計劃，加強心理質素及抗逆力。最後，針對高齡化社會，建議善用長者鄰里中心，鼓勵長者參與社會事務；並提倡全面性的健康預防措施，減少孤獨感並探索生命意義。