香港文化博物館辦幽默港漫展覽　展出本港不同年代漫畫家珍貴手稿

香港文化博物館將由由明日(21日)起至明年3月9日舉行「漫眾同樂—幽默港漫格格趣」展覽，供市民免費入場。展覽將透過與香港幽默漫畫有關的手稿、漫畫書、主題產品、藝術裝置及多媒體項目等，向觀眾呈現本地漫畫家的靈感泉源及藝術特色，重溫1950年代至今陪伴讀者成長的重要幽默漫畫作品。

展廳及館內各處設有不少「打卡位」，市民可與11組不同年代的幽默漫畫人物，包括老夫子、牛仔、壽星仔、哨牙珍、Q小子、老少女、癲噹、丁丁企鵝、大麻成、IT男與藝術女，以及大大與小妹合照，並透過數碼似顏繪、漫畫哈哈鏡、漫畫照相館等精心設計的互動展品體驗幽默漫畫的世界。