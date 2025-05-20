香港文化博物館辦幽默港漫展覽　展出本港不同年代漫畫家珍貴手稿

香港文化博物館將由由明日(21日)起至明年3月9日舉行「漫眾同樂—幽默港漫格格趣」展覽，供市民免費入場。展覽將透過與香港幽默漫畫有關的手稿、漫畫書、主題產品、藝術裝置及多媒體項目等，向觀眾呈現本地漫畫家的靈感泉源及藝術特色，重溫1950年代至今陪伴讀者成長的重要幽默漫畫作品。
展廳及館內各處設有不少「打卡位」，市民可與11組不同年代的幽默漫畫人物，包括老夫子、牛仔、壽星仔、哨牙珍、Q小子、老少女、癲噹、丁丁企鵝、大麻成、IT男與藝術女，以及大大與小妹合照，並透過數碼似顏繪、漫畫哈哈鏡、漫畫照相館等精心設計的互動展品體驗幽默漫畫的世界。
展品中包含了香港不同年代漫畫家的珍貴手稿、漫畫書和主題產品，當中有漫畫大師馬榮成、李志清、祁文傑等的珍貴幽默漫畫手稿，部分更是首次展出。場內亦設有「漫眾同閱」悅讀區，精選香港公共圖書館的漫畫館藏，讓觀眾重溫閱讀漫畫的樂趣。
康文署署長陳詠雯今日(20日)在展覽開幕典禮致辭時表示，香港中西文化薈萃，城市生活多彩多姿，為漫畫創作提供豐富的題材。香港幽默漫畫別具特色，深受海內外讀者歡迎，更衍生出電影、玩具、文具和模型擺設等文創產品，是香港文化軟實力的最佳證明。香港動漫畫聯會會長黃玉郎則指出，今次展覽是香港漫畫流行文化傳承的見證，希望透過展覽，將香港獨特的幽默感繼續傳揚及發揚光大，讓更多人感受到港漫的魅力。