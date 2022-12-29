香港文物探知館明日辦金沙之光展 揭四千年前古蜀已有高度文明

香港文物探知館明日（30日）起舉辦「金沙之光 ― 古蜀文明展」，展出70多件由四川省成都金沙和廣漢三星堆遺址出土的珍貴國家文物，當中14件屬一級國家文物，展覽揭示四千年前古蜀的高度文明。

2001年發現的金沙遺址是繼三星堆文明後，古蜀先民在成都平原建立的另一個政治、經濟與文化中心，屬重大考古發現。遺址位於成都市區西北，面積逾五平方公里，已發現多處重要遺存，出土數以萬計的珍貴文物，包括以象牙、金、銅和玉石製成的祭祀器物和生活用具。



