香港新聞博覽館舉辦陳橋攝影展　並獲授權展示舊相片

香港新聞博覽館，在今日（1日）為已故的攝影記者陳橋舉行專題講座，並分享陳的往事。
因為與移居加拿大的前傳媒人劉細良引起爭議，令陳橋的故事成為外界關注的事件之一。新聞博覽館今天就邀請前政府新聞處助理處長譚錫揚、南華早報前採訪主任陳家耀等，分享陳橋的工作點滴及其新聞攝影作品。
譚錫揚表示因為安排新聞採訪活動而常與「橋叔」碰面，並指他有自己盤算，找有利位置捕捉鏡頭，並認為「好的相片一張就夠」，並稱陳的新聞照片具有影響力，經常作為《南華早報》頭版。譚讚揚「僑叔」是一位謙謙君子，時常滿臉笑容。
而南華早報前採訪主任陳家耀指，「僑叔」外出採訪時會必定是第一個到達現場，並事先觀察環境，完成採訪後亦是最後一個離開，並欣賞「橋叔」願意提攜後輩，分享採訪及拍攝經驗。
博覽館展示獲贈的2006年版圖冊
另外，香港新聞博覽館舉辦「緬懷新聞攝影泰斗陳橋先生 鏡頭下香港歷史點滴」專題展覽，展出陳橋任職攝影記者時拍攝的經典相片，以及作品背後的故事，讓公眾深入了解陳橋透過鏡頭記載的香港歷史點滴。展覽亦會播放陳橋在2017年接受博覽館專訪片段及展示他捐贈給本館，於2006年出版的《鏡頭下的歷史 陳橋三十載新聞圖片錄》。博覽館亦感謝陳橋及《南華早報》授權將相片作展覽用途。