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2024-06-01 19:40:16

香港新聞博覽館舉辦陳橋攝影展　並獲授權展示舊相片

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香港新聞博覽館舉行「緬懷新聞攝影泰斗陳橋先生」講座。(香港新聞博覽館提供圖片)

香港新聞博覽館舉行「緬懷新聞攝影泰斗陳橋先生」講座。(香港新聞博覽館提供圖片)

講座嘉賓分享與陳橋工作點滴。(香港新聞博覽館提供圖片)

講座嘉賓分享與陳橋工作點滴。(香港新聞博覽館提供圖片)

而南華早報前採訪主任陳家耀指，「僑叔」外出採訪時會必定是第一個到達現場，並事先觀察環境，完成採訪後亦是最後一個離開，並欣賞「橋叔」願意提攜後輩，分享採訪及拍攝經驗。

博覽館展示獲贈的2006年版圖冊

另外，香港新聞博覽館舉辦「緬懷新聞攝影泰斗陳橋先生 鏡頭下香港歷史點滴」專題展覽，展出陳橋任職攝影記者時拍攝的經典相片，以及作品背後的故事，讓公眾深入了解陳橋透過鏡頭記載的香港歷史點滴。展覽亦會播放陳橋在2017年接受博覽館專訪片段及展示他捐贈給本館，於2006年出版的《鏡頭下的歷史 陳橋三十載新聞圖片錄》。博覽館亦感謝陳橋及《南華早報》授權將相片作展覽用途。

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