香港新聞聯強烈譴責美國干涉香港事務。

香港新聞聯發公告指，美國眾議院外交事務委員會於11月30日，通過所謂「香港經濟貿易辦事處認證法案」，完全漠視香港特區在「一國兩制」下的地位，惡意污衊實施香港國安法的正當和合法目的，詆毀香港特區政府正當依法保障人權和法治的事實，粗暴干預香港事務，該會對美國當局的行徑予以強烈譴責和堅決反對。

香港新聞聯指，維護國家安全是每個國家的權利和義務，而制定維護國家安全法律，是國際慣例。香港居民的自由權利一直受到《中華人民共和國憲法》和《基本法》、《香港國安法》的保障。事實說明，香港國安法實施以來，人權自由絲毫無損，穩定發展更勝往昔，得到市民的高度擁護和國際社會的肯定。

香港新聞聯又稱，特區經貿辦事處是香港特區政府在海外設立的經濟和貿易機構，其成功運作有利於擴大香港同有關國家及地區的經貿合作。事實上，美國在港享有重大的經濟利益，美國對香港的貿易順差過去十年達2,849億美元，是其全球貿易夥伴中最高，有超過1,200家美國公司在港設有業務。如果美國一意孤行，破壞港美本應互惠互利的關係，最終必將損害自身利益。

香港新聞聯表示強烈譴責個別反華政客出於政治私利而炮製的所謂法案，並促請美方立即停止對香港特區的抹黑和攻擊，停止干涉香港特區事務，該會堅定支持特區政府全面準確實施香港國安法，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。