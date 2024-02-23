香港旅遊博覽會昨開鑼 業界：擴大內地客源 利好本地遊產品

每次計劃旅行前找平價機票、搵食宿，頗為麻煩費時。香港旅遊博覽會於昨日開鑼，場內設超過300個展位，市民可現場向旅行社、航空公司、觀光局及旅遊體驗平台等展商購買旅遊產品。另外，消息指中央考慮擴大自由行，研究恢復深圳居民「一簽多行」，有參展商相信若措施得以實行，內地客容易訪港，利好本地旅遊產品，惟旅遊業仍需克服旅客不過夜的問題。 博覽昨起至2月25日(周四至日)於香港會議展覽中心舉行，場內設本地遊、酒店及餐飲、高鐵、主題樂園、露營車及手信共6大展區。除有展商推出抽獎和有獎遊戲，亦有旅遊書、外國零食出售；另有展商展出人民大會堂金色大廳國宴用瓷，而保安局亦參展介紹沙頭角景點及申請進入禁區方法等。

參展商Klook品牌企劃及市場營銷高級經理梁敏瑩表示，今屆展覽人流不俗，公司推出了一系列會場限定優惠，如曼谷按摩行程買一送一等供搶購。梁續指，港人愈來愈著重在旅遊體驗，如日本租車服務、泰國按摩產品變得更受歡迎。 擴大自由行 仍要面對旅客不過夜 至於政務司長陳國基日前稱，正與內地商討增加自由行來港城市數目，亦會研究恢復深圳居民「一簽多行」。她指，調整自由行和一簽多行措施，利好本地旅遊產品，但不少內地客即日來回，業界要多作安排吸引旅客過夜，「唔係只有買嘢平，而係要凸顯到香港人情味」。