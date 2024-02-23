香港旅遊博覽會昨開鑼 業界：擴大內地客源 利好本地遊產品

每次計劃旅行前找平價機票、搵食宿，頗為麻煩費時。香港旅遊博覽會於昨日開鑼，場內設超過300個展位，市民可現場向旅行社、航空公司、觀光局及旅遊體驗平台等展商購買旅遊產品。另外，消息指中央考慮擴大自由行，研究恢復深圳居民「一簽多行」，有參展商相信若措施得以實行，內地客容易訪港，利好本地旅遊產品，惟旅遊業仍需克服旅客不過夜的問題。
博覽昨起至2月25日(周四至日)於香港會議展覽中心舉行，場內設本地遊、酒店及餐飲、高鐵、主題樂園、露營車及手信共6大展區。除有展商推出抽獎和有獎遊戲，亦有旅遊書、外國零食出售；另有展商展出人民大會堂金色大廳國宴用瓷，而保安局亦參展介紹沙頭角景點及申請進入禁區方法等。
參展商Klook品牌企劃及市場營銷高級經理梁敏瑩表示，今屆展覽人流不俗，公司推出了一系列會場限定優惠，如曼谷按摩行程買一送一等供搶購。梁續指，港人愈來愈著重在旅遊體驗，如日本租車服務、泰國按摩產品變得更受歡迎。
擴大自由行 仍要面對旅客不過夜
至於政務司長陳國基日前稱，正與內地商討增加自由行來港城市數目，亦會研究恢復深圳居民「一簽多行」。她指，調整自由行和一簽多行措施，利好本地旅遊產品，但不少內地客即日來回，業界要多作安排吸引旅客過夜，「唔係只有買嘢平，而係要凸顯到香港人情味」。
來自深圳的參展商硬石酒店業務發展總監藍秀峰則認為內地人現時來港的手續已非常容易，一簽多行為此錦上添花，加上內地人都喜歡到香港行山和逛海岸線等等，相信香港深度遊需求會增強。
出席博覽開幕禮的旅遊業議會主席徐王美倫亦認為，措施可便利更多不同內地城市居民來港，不論自由行或團客均可增加本港業界的商機，提振經濟。她又稱，不擔心香港失去吸引力，認為大灣區城市各有優勢，望可聯通起來，讓旅客可一程多站的行程。
被問到有內地客傾向在港「窮遊」及不過夜，擴大自由行僅旺丁不旺財，她認為，無人氣更遑論財氣，若吸引到偏遠地方遊客來港，便需停留過夜。