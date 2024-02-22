香港旅遊博覽會開鑼 消息指擴大自由行 參展商：仍要面對旅客不過夜

香港旅遊博覽會昨開鑼 消息指擴大自由行 參展商：仍要面對旅客不過夜 (李朗僑攝)

每次旅行起行前即要訂機票、搵食宿，機票要抵更需要長期留意價格，略為麻煩。香港旅遊博覽會於昨日開鑼，場內設超過300個展位，市民可現場向旅行社、航空公司、觀光局及旅遊體驗平 台等展商購買旅遊產品。另外，消息指中央考慮擴大自由行，研究恢復深圳居民「一簽多行」，有參展商相信若措施得以實行，內地客容易訪港，利好本地旅遊產品，惟旅遊業仍克服旅客不過夜的問題。 博覽昨起至2月25日(周四至日)於香港會議展覽中心3FG館盛大舉行，會場設本地遊、酒店及餐飲、高鐵、主題樂園、露營車及手信共6大展區。場內除有展商推出抽獎和有獎遊戲，亦有旅遊書、外國零食出售；另有展商展出人民大會堂金色大廳國宴用瓷，而保安局亦參展介紹沙頭角景點及申請進入方法等。

參展商Klook品牌企劃及市場營銷高級經理梁敏瑩表示，今屆展覽人流不俗，Klook推出了一系列會場限定優惠，如曼谷按摩行程買一送一等供人搶購。梁續指，港人愈來愈著重在旅遊體驗，日本租車服務、泰國按摩產品變得更受歡迎，港人主要還是喜歡在亞洲旅遊，但歐洲旅遊產品的查詢亦變多了。

擴大自由行後 仍要面對旅客不過夜 至於政務司長陳國基日前稱，正與內地商討增加自由行來港城市數目，亦會研究恢復深圳居民「一簽多行」。梁敏瑩指，調整自由行和一簽多行措施，利好本地旅遊產品，「(旅客)唔洗係咁攞簽證差好遠」；但不少內地旅客不在港過夜，相信業界要做多點，吸引旅客過夜，「唔係只有買嘢平，而係要突顯到香港人情味」。

來自深圳的參展商硬石酒店業務發展總監藍秀峰則認為內地人現時來港的手續已非常容易，一簽多行會為此錦上添花，未來內地人去港時不再有任何障礙；加上內地人都喜歡到香港行山和逛海岸線等等，相信香港深度遊需求會增強。 出席博覽開幕禮的旅遊業議會主席徐王美倫亦認為，歡迎有關措施，認為可以便利更多不同內地城市居民來港，不論自由行或團客，同樣可增加本港旅遊業界的商機，提振經濟。徐王美倫又表示，不擔心香港失去吸引力，認為大灣區城市各有特色及優勢，希望可以聯通起來，為遊客串連一程多站的行程。